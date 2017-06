Por Karen Hernández

De un momento a otro, la princesa amazónica Diana pasó a ser una heroína olvidada a la favorita de chicos y grandes. Parece que la historia de los superhéroes dio un giro de 180º con este personaje, al tratarse de una mujer protagónica que es fuerte y femenina y está lejos de caer en estereotipos de la mujer que es salvada por un hombre.

Sin embargo, los fanáticos no pudieron evitar er la similitud de esta poderosa princesa con otro famoso personaje: la Sirenita, de Disney.

Esta tierna pero descabellada idea proviene de una escena de la película, cuando Diana, Wonder Woman (Gal Gadot), rescata al espía Steve Trevor (Chris Pine) de ahogarse y lo lleva a la costa de Themyscira (tierra de Diana). Las similitudes cuando Ariel (La Sirenita) salva al príncipe Erick de ahogarse en el mar son muchas; las poses, el mood y hasta la luz en el rostro de Gal Gadot son prácticamente iguales al de la princesa Disney.

Wonder Woman xx The Little Mermaid. 💯 pic.twitter.com/xayHc0x22t