Tras el oscuro episodio que vivió a causa del Lupus que padece, Selena regresa más fuerte que nunca con su nueva música y The Weeknd

Por Karen Hernández

La vida ha dado un giro de 180º para Selena Gómez tras el oscuro episodio que vivió con su temporal y repentino retiro a causa del Lupus que padece. Sin embargo, poco a poco a vuelto a retomar su carrera y gracias al éxito obtenido con la serie '13 Reasons Why', el estreno y el estreno de su nueva canción "Bad Liar", la cantante de 24 años ha demostrado que está dispuesta a luchar contra sus fantasmas hasta vencerlos.

Pero en este "renacer" también entra The Weeknd, con quien ha salido en los últimos meses sin hacer su relación algo público hasta ahora que abrió su corazón durante una entrevista con la estación de radio, Miami's Power 96.5 FM.

Tras el lanzamiento de "Bad Liar", muchos especularon sobre el origen su letra pues mientras unos pensaban que se trataba de una dedicatoria a su ex, Justin Bieber, otros pensaron que era para The Weeknd al tratarse de una mujer que sucumbe dudosa ante el amor.

Lo cierto es que la cantante reveló que se refiere más bien a ella misma y la poca fuerza de voluntad que tiene para resistirse a alguien. "Todos mis sentidos arden/ Supongo que soy una mala mentirosa/Es como mirar en un espejo/Tu tacto es como una píldora feliz/Pero todavía todo lo que hacemos es miedo/¿Qué puede pasar después?", canta Selena.

"Soy como una idiota ante ese sentimiento, es la mejor sensación en todo el mundo", dijo. "Esa sensación de que no puedes sacarlos de tu cabeza...de que no puedes funcionar bien.", expresó. Gomez comenzó a salir con The Weeknd a principios de año y aunque en la entrevista no mencionó el nombre de su novio, la estrella musical expresó con gran sentimiento la emoción que le provoca el amor. "Soy la clase de chica que ama intensamente y en grande (...) Siempre voy a dar mi corazón y mi alma a la persona que amo. Así es como yo funciono y eso conlleva a muchas cosas".

Al parecer, ser tan abierta y amorosa a veces obliga a la cantante a mentir para hacer tiempo de calidad con su pareja. La cantante siempre está a la expectativa que respondan así por ella: "Quiero que cuando me vaya, alguien me tome de la mano y diga 'quédate'".

Pero Gomez también enfoca su amor en la música y habló del nuevo giro con el que quiere retomar su carrera: "Estoy orgullosa de poder ser más honesta con lo que soy y dónde estoy que cuando comencé". Para Selena seguir al corazón le da fuerza a su voz, lo cual es importante proyectar hacia sus fans. "Tu voz es todo y mucha gente tiene miedo de decir lo que está sintiendo ya que piensa que la vulnerabilidad es igual a debilidad. Al contrario, creo que hace que una mujer sea más hermosa y fuerte y eso es algo que he tenido que aprender y todavía estoy aprendiendo".

