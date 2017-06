Por Karen Hernández

Rihanna es una de las celebridades que se caracteriza por su franqueza al momento de hablar de su vida y aunque no ha tenido la mejor de las suertes en el amor, sin duda a aprendido los mejores trucos para sobrellevar las decepciones y corazones rotos.

La cantante suele mantenerse alejada de los reflectores pero siempre busca un espacio para complacer a sus fans, especialmente aquellos que han sufrido en el amor como ella. Tal es el ejemplo del usuario de Twitter @WaladShami, quien contactó con la estrella de R&B por azares del destino.

DESCUBRE MÁS

@WaladShami acababa de pasar por una ruptura amorosa, por lo que plasmó su pesar en la red social y mencionó a la cantante con la esperanza de que le contestara con un consejo. "¿Cómo superaste tu primera angustia? He estado luchando". escribió el joven.

Muchos asumirían que la superestrella musical no tiene tiempo para los problemas de un simple mortal pero para la sorpresa del fan, 'Riri' le escribió: "¡Sólo piensa que el dolor del corazón fue un regalo en sí mismo! ¡Llora si tienes que hacerlo, pero no será para siempre!, ¡Volverás a encontrar el amor, y será aún más hermoso! Mientras tanto, disfruta todo lo que eres".

Sin duda, las rupturas amorosas no son nada fáciles y cualquiera que esté atravesando por eso podrá sentirse identificado con la desesperación del usuario y tomar el consejo de Rihanna como algo que ayuda al corazón.

Por supuesto los fans se volvieron locos y comenzaron a bombardear Twitter con mensajes de apoyo a Walad y ovaciones para Rihanna quien a pesar de todas las criticas en las que se ha visto envuelta, siempre se mantiene firme i dispuesta a dar un mensaje positivo.

Thank you, I love you @rihanna pic.twitter.com/DsYHOTChxP