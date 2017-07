Por redacción Nueva Mujer

La muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, causó conmoción en el mundo, no sólo por lo talentoso de este músico, sino por la similitud de su muerte con la de Chris Cornell, ex vocalista de Audioslave, quien murió hace dos meses y el pasado 20 de julio habría cumplido 53 años.

MÁS: La reveladora carta de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, a Chris Cornell

A través de redes sociales, circula un tuit lanzado por Talinda Bennington, esposa de Chester, en el que su hijo Tyler le dedica un emotivo mensaje en una taza de café y le pide que ame la vida. Aunque el mensaje no es nuevo, deja claro que sus hijos sentían un profundo amor y admiración por el cantante.

MÁS: Reportan suicidio de vocalista de Linkin Park, Chester Bennington

"Papi. Disfruta tu ensayo o lo que sea que vayas a hacer hoy. Ama la vida porque esta es un Castillo de Cristal". Tyler. Cabe recordar que Castle of Glass, es una de las canciones que la agrupación lanzó en el 2012.

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U