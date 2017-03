El guapo actor habló para la revista ‘Esquire’

Por redacción Nueva Mujer

Es un hecho que desde que apreció en al pantalla grande, Chris Evans se ha convertido en uno de los rostros más bellos y más deseados del cine. Ahí se refirió a cómo ha sido su paso por Hollywood, la forma en la que llegó y cómo fueron sus primeros papeles.

El guapo actor dijo a Esquire que perdió su virginidad cuando aún era muy joven. Así lo declaró: "Yo ya sabía que en agosto me iba a mudar a Los Ángeles, así que me fui a casa y, esa primavera, me despertaba al mediodía, iba caminando al instituto para ver a mis colegas y nos colocábamos en un aparcamiento. Lo jo** todo. Perdí la virginidad ese año. 1999 fue uno de los mejores años de mi vida".

Habló de su familia, uno de su pilares, expresó que le gustan la historias en las que al personas anteponen a su familia antes de acumulare otra cosa. "No puedes elegir a tu familia", por eso es tan especial.

Cuando le preguntan del corazón, ella actor prefiere ser más cauteloso, medios internacionales señalaron que terminó su relación con la actriz Jenny Slate, pero él sólo se detiene a decir que "hay cierta experiencia vital que compartes que resulta difícil de comprender para alguien que no forma parte de este sector. Dejar que alguien vaya a trabajar durante tres meses y no verle puede acabar deteriorando demasiado una relación".

