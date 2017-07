DC está apostando cada vez más por mujeres protagonistas. ¿Será que la mexicana haga de las suyas en pantalla grande?

Por Karen Hernández

La actriz mexicana no se ha detenido ante nada, desde que debutó en tierras hollywoodenses con la serie 'From Dusk 'Till Dawn', donde interpreta a una seductora y terrorífica vampiresa "patea traseros".

Desde hace unos meses, el nombre de Eiza ha sido motivo de controversia ya que a raíz de un video corto donde aparece en un traje de piel negro, muchos aseguran que ha sido reclutada por DC Comics para dar vida a la nueva Catwoman en la cinta dedicada a la villana Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. A través de las redes sociales, la actriz estuvo en contacto con la propia Robbie y David Ayer, director de la cinta y compartó varias imágenes en Instagram Stories donde se podían apreciar las oficinas de DC, en Burkbank, California.

Ahora los rumores se volvieron cada vez más fuertes ya que Eiza compartió otra serie de imágenes donde aparece con el mismo traje negro de látex con el que se le vio hace unos meses y con la descripción: "mi uniforme últimamente".

Estas pics de Eiza González vestida de negro y con la leyenda: "mi uniforme últimamente" han hecho pensar que podría ser la nueva Catwoman😱 pic.twitter.com/n9g8F1dpWr — EnLaButaca (@EnLaButaca) 4 de julio de 2017

Los seguidores de la actriz ya la consideran la candidata ideal para darle vida a la villana 'gato' aunque los fanáticos de los cómics aseguran que su estilo no tiene nada que ver con el personaje. En los últimos años, han habido diferentes versiones de Catwoman pero el público no olvida a Michelle Pfeiffer ni a Julie Newmar, la primera en darle vida a Gatúbela y por supuesto, también siguen con la imagen de una Anne Hathawaym y una Halley Berry que no temrinaron de convencer. Así que de ser cierto, quizá Eiza González tenga muchas oportunidades para seducir a un público exigente.

Las mujeres superpoderosas en están adquiriendo cada vez más poder en los cómics y en la pantalla grande. DC Comics y Marvel, principales industrias de superhéroes, han apostado por La Viuda Negra en Los Vengadores, la temperamental Gamora de Guardianes de la Galaxia y la más reciente, Diana Prince, en Wonder Woman. Todas han logrado adquirir poder propio frente a la audiencia, misma que ha pedido a ovacionado el protagonismo de estas mujeres, aún cuando los grandes héroes como Batman y Superman han sido los favoritos por excelencia, desde hace mucho tiempo.

