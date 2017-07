El cantante dejó claro que no es un hombre de rencores

Por redacción Nueva Mujer

Hace unas semanas Josh Peck contrajo matrimonio con Paige O'Brien y sorprendió a todos pues el gran ausente fue Drake Bell, quien no estuvo invitado y aprovechó la redes sociales para desahogarse y decirle a sus seguidores lo triste y decepcionado que se sentía luego de que Josh lo había dejado fuera de la boda.

MÁS: Josh se casó y no invitó a su coprotagonista

Ahora, el cantante lo defiende, pues dice, nunca dimensionó las repercusiones que tendrán sus declaraciones en redes sociales. En entrevista para People, Drake habló de cómo enfrentó este distanciamiento: "Me quedé en shock. Nunca pensé que se convertiría en un problema. Cuando publicó los tuits de reclamo, mismos que luego borró, no imaginó que "se volvería viral", jamás imaginó que los fans atacarían a Josh con tantas críticas. Eso –aunque no lo creas– le dolió. Él es mi hermano, sabes. Es una de esas cosas cuando estás peleando con (tu hermano), alguien le dice algo y reaccionas con un 'Oye, yo puedo decirlo, tú no'".

MÁS: ¿Por qué Josh Peck no invitó a Drake Bell a su boda? Esta podría ser la razón (y lo entendemos)

"Él ha sido mi amigo durante 18 años. Con toda honestidad, hablamos todo el tiempo, hemos estado en comunicación. Fue algo que no esperaba", (refiriéndose a no haber sido invitado a la boda). El cantante no descarta la posibilidad de volver a reunirse y hacer algo divertido. Los lazos de esta amistad, aún no están rotos.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Así ha cambiado Drake Bell: de chico popular a chico 'malo'

Y EN VIDEO:

Mueve las caderas como Shakira con esta fácil rutina de belly dance