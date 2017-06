Lo que inició como una felicitación, terminó como una gran pelea entre los diseñadores y la cantante

Miley Cyrus es una mujer polémica, cuando Hillary Clinton contendía por la presidencia de los Estados Unidos fue una de las primeras en brindarle su apoyo incondicional, quizá fue es la razón por la que no vio del todo bien que su hermano Braison Cyrus desfilara para Dolce & Gabbana, firma que no se ha negado a vestir a la mujeres de la familia Trump.

La cantante alabó el esfuerzo de su hermano por cumplir sus sueños, pero no se detuvo a escribir: "D&G, estoy TOTALMENTE en desacuerdo con sus políticas... pero apoyo el esfuerzo de su compañía por celebrar a los jóvenes artistas y darles una plataforma para dejar que todos vean su luz brillar."

El diseñador Stefano Gabbana no se detuvo y le contesto que era una 'ignorante'. Además, recalcó: "Somos italianos y no nos preocupamos por la política ¡y menos por la americana! Hacemos vestidos y si piensas que puedes hacer política con un post, es simplemente algo ignorante. No necesitamos tus posts o tus comentarios así que la próxima vez, ¡ignóranos, por favor!"

Luego de este intercambio de comentarios, se puso en duda la participación del hermano de la cantante con la firma italiana pues hay quienes aseguran, el incipiente modelo quedó vetado de Dolce & Gabbana.

