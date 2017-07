El público está furioso y confundido ante las exigencias de Disney para encontrar al actor ideal que aparezca en la versión live-actio de este clásico

Por Karen Hernández

Las cosas no han sido tan fáciles para la empresa de películas más grande del mundo pues al parecer, las exigencias en torno a quién dará vida a los personajes de la versión en carne y hueso del clásico Aladdin, han provocado que no encuentren a los actores ideales.

Todo el mundo sabe que Disney es un genio para reunir elencos perfectos para todas sus producciones, pero esta vez optó por hacer un casting abierto para encontrar actores de origen mediterráneo o árabe, entre 20 y 30 años de edad que sepan cantar y bailar. El inicio de rodaje se tenía planeado para julio y a pesar de que ya tienen a Will Smith confirmado para encarnar al Genio, la falta de protagonistas (Aladdin y Jasmine) es un obstáculo obvio para detener el proyecto.

De momento, el guión correrá a cargo de John August ('Big Fish', 'Frankenweenie') y será dirigido por Guy Ritchie. Los últimos informes de The Hollywood Reporter dijeron que en un mes ya llevan más de 2000 candidatos que audicionaron, pero los creadores todavía no pueden decidir sobre nadie. "El proceso de prueba fue un desastre", afirmaron.

Muchos han pedido que Riz Ahmed y Dev Patel (Life of Pi) sean Aladdin, mientras que Naomi Scott y Tara Sutaria son las dos probables finalistas para interpretar a Jasmine.

"We can't find anyone of similar descent to play Aladdin" pic.twitter.com/Vr4QBoigyL — Catrina Dennis (@ohcatrina) 11 de julio de 2017

if the film industry can actively seekout middle eastern actors to portray terrorists it shouldn't be this difficult finding one for aladdin https://t.co/T5PujUa1Au — Simra (@simplysimra) 11 de julio de 201

"Si la industria de películas puede encontrar actores medio orientales para hacerla de terroristas, no debería ser tan difícil encontrar uno para Aladdin", escribió un usuario. "¡No puede ser! Se trata del segundo país más poblado de la Tierra con actores que peuden bailar y cantar", dijo otra usuaria, refiriéndose a que en India podrían encontrar al ideal puesto que Bollywood, es el segundo Hollywood, sólo que con más producciones musicales.



Otros parecen estar molestos con Disney por solicitar tales características para un personaje e incluso dicen que Dev Patel no podría interpretarlo porque nisiquiera es árabe. Otras opciones para los protagonistas son Priyanka Chopra (actriz y cantante india) y Hrithik Roshan (actor indio que actuó junto a Bárbara Mori en la película india, 'Kites').

Y'all are sleeping on Avan Jogia and Jade Thrilwall for Aladdin. THEY BOTH CAN SING AND LOOK SIMILAR TO THE CHARACTERS AND CAN ACT pic.twitter.com/l78ef0dZwB — MC (@mariahnmichael) 11 de julio de 2017

Priyanka Chopra as Princess Jasmine and Dev Patel as Aladdin would have the whole world shooK! pic.twitter.com/uDh03KE5QL — Black Bill Gates. (@WrittenByTerry) 11 de julio de 2017

Otro actor que es aclamado por el público es Tony Revolori, actor norteamericano de origen indio que hizo el papel de Zero Moustafa en The Grand Budapest Hotel y Flash en "Spiderman Homecoming", junto a Tom Holland. "A todos los que dicen que debería ir por el papel de Aladdin, gracias. Sería maravilloso pero sólo el tiempo lo dirá.