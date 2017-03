Por Karen Hernández

Disney nos trae locas con el anuncio de tantas nuevas versiones en carne y hueso de nuestras películas animadas favoritas y no es para menos, pues a unos días del estreno de 'La Bella y La Bestia', ha comenzado a circular un cartel que invita a aplicar para formar parte del elenco de 'Aladdin'.

DESCUBRE MÁS

De acuerdo con el portal Hollywood Reporter, Disney y el director Guy Ritchie están en busca de los actores que den vida a Aladdin y Jasmine, personajes principales del clásico de Disney de 1993. La intención es lograr un elenco lo más alejado posible de actores con rostros familiares, recalcando que se trata de personajes Medio Orientales.

Dan Lin, productor de la cinta y Guy Ritchie, director de la misma, quieren evitar la falta de diversidad de la película como ocurrió con Prince of Persia, donde el elenco era "demasiado caucásico" (Jake Gyllenhaal y Gemma Arterton) para lograr un efecto realista de aquellas lejanas tierras. "Queremos hacer una película que sea auténtica para el mundo", declararon para el portal. "Vamos a descubrir nuevas personas porque es un verdadero desafío"

Para aplicar, los actores deben tener entre 18 y 25 años, poder cantar y bailar pues como es de esperarse, se tratará de un musical. Los ensayos comienzan en abril de este año y la filmación tendrá una duración de seis meses, para estrenar en 2018.

La producción será bastante ambiciosa ya que el guinista fue el encargado de escribir "Big Fish" y "El Cadáver de la Novia", además de que seguirá la línea original con todos los personajes de la versión animada.

Alright kids, if you know someone who fits this, you better share this with them. Submit asap. Good luck my babies pic.twitter.com/PLP37ritcV