Demi Moore es una de las mujeres más bellas del espectáculo, a sus 54 años luce más hermosa que nunca, pero ha hecho una revelación que sorprendió a muchos. Jimmy Fallon la entrevistó en su programa hace unos días. Ahí la cuestionó sobre una foto que le había enviado. "Nos enviaste una foto y es una de las cosas más locas que jamás haya visto", ¿cómo pasó esto?, refiriéndose a que aparecía sin los dientes delanteros.

"Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue patinando o algo así de genial, pero creo que pasó por algo que es importante que comparta, porque creo que es uno de los mayores asesinos de Estados Unidos, después de los infartos, el estrés. El estrés hizo que se me cayeran los dientes frontales. Pero, en un esfuerzo para estar lista para ustedes, me quise asegurar que mis dientes estuvieran en su lugar".

Respecto a su imagen y cómo luce, la actriz dijo que sus hijas son las más contentas con esta situación. "Les encanta verme sin dientes", dijo, "porque creen que me hace ver más vulnerable, más humana", dijo. Además, afirmó que usa dientes postizos para no incomodar a la gente que se sorprende al verla así.

