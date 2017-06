Por redacción Nueva Mujer

Es un hecho que las redes sociales impactan en la vida de las personas, a través de ellas nos enteramos de lo que sucede en el mundo, esa es la razón por la que cada que una actriz, modelo o cantante comparte imágenes con poca ropa o muy sugerentes, los millones de corazones y comentarios no se hacen esperar.

Demi Lovato

La lucha de Demi por aceptar su cuerpo la llevó a tener problemas de autoestima, no tener una figura delgada como la de sus compañeras de generación en Disney hizo que tuviera problemas con el alcohol y las drogas. Ahora, cada que comparte una imagen de ella, el mensaje siempre es claro, amar su cuerpo.

Amber Rose

La polémica se desató hace algunos días luego de que Amber publicara una imagen en redes sociales en la que sólo tenía un sostén. Así es, dejó al descubierto su pubis como una muestra de poder femenino. Le llovieron críticas, pues hubo quien aseguró que no empoderaba a las mujeres de ninguna forma.

Imma post this one more time for the haters 😍🌳🙏🏽 pic.twitter.com/9U2nE8z4Yh