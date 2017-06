La cantante fue cuestionada a través de redes sociales por uno de sus fans

Este 4 de junio, Ariana Grande dará un concierto benéfico a favor de las víctimas del atentado en el Manchester Arena el pasado 22 de mayo. Junto a ella se presentará Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Naill Horan, Miley Cyrus y Pharrell Williams.

Pero muchos seguidores se han preguntado por qué Demi Lovato no se unirá a la noble causa. Mientras que un fanático le preguntó a través de Twitter a Ariana Grande por qué la exestrella de Disney no participará en el concierto, la misma Demi respondió con un incómodo: "Porque no me lo pidieron".

DESCUBRE MÁS:

Lovato fue una de las primeras estrellas que le envió un mensaje de apoyo a Ariana después de lo sucedido: "Siento mucho que tuvieras que pasar por esto Ari... Esto no es justo y nadie debería vivirlo. Mis pensamientos y oraciones están contigo y con las víctimas. Te amo mucho mucho mucho".

Sin embargo, ninguna de las dos artistas ha dado más detalles sobre la razón por la que la intérprete de "Skyscraper" no fue invitada al concierto benéfico. Desde que Ariana Grande anunció el show "One Love Manchester" y que las entradas salieron a la venta, estas se agotaron en tan solo 6 minutos.

Aproximadamente 45 mil tickets se pusieron a disposición de los fanáticos a un costo de $52. El concierto se llevará a cabo en el Emirates Old Trafford Cricket Ground. Las ganancias serán donadas a la Red Cross' Manchester Emergency Fund, en beneficio de las familias que perdieron a sus seres queridos o sufrieron daños durante el atentado.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Las 10 frases más inspiradoras de Malala Yousafzai