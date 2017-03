La joven cantante compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales.

Por redacción Nueva Mujer

Hace algunos meses, Demi Lovato abrió su corazón en el portal Refinery 29. Ahí declaró que había momentos en los que "no podía estar una hora sin consumir cocaína". Dijo que además de su adicción a las drogas, padeció desordenes alimenticios y se le diagnosticó con trastorno bipolar.

La vida de la joven no ha sido sencilla. Se ha enfrentado a muchos retos y ha intentado romper barreras que ella misma se había impuesto. Por eso no dudó en compartir con alegría que lleva cinco años sobria.

DESCUBRE MÁS:

A través de Instagram compartió una imagen en la que se puede leer que lleva 5 años, 60 meses, 1,827 días y 43,813 horas, sobria. Aunque se lee sencillo, ha sido una trabajo diario y ella lo sabe, así que acompañó la imagen con el siguiente mensaje: "Estoy muy orgullosa de mí misma, pero no podría haberlo hecho sin el poder superior (Dios), mi familia, amigos y todos los demás que me apoyaron. Hoy me siento humilde y alegre. Gracias chicos por estar a mi lado y creer en mí".

Demi es una inspiración para miles de personas en el mundo, por eso aplaudimos que luche todos los días por mantenerse sobria y por seguir siendo una defensora de la comunidad gay y de las personas con algún trastorno mental.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

¡Increíble! Estas famosas y sus hijas tienen un parecido impresionante

Y EN VIDEO:

Cómo amarse a uno mismo a pesar de nuestros defectos