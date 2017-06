Inspirado en una de las escenas más polémicas de la cinta

Por redacción Nueva Mujer

Wonder Woman llegó a marcar tendencia en el mundo de las películas inspiradas en cómics. Para muchos vino a salvar lo que DC Comics y su estilo en las últimas películas. No sólo eso, también logró convertirse en un icono para el empoderamiento de cientos de mujeres que vieron en el personaje de Gal Gadot, la fortaleza y el poder femenino.

Sí, Gal Gadot logró con el personaje marcar su lugar en la industria, el mundo le aplaude que no use tacones, que se deje ver sin maquillaje, pero en una de las escenas de la película (si aún no lo ves, perdón por es spoiler), se ve a Diane caminar con la espada 'God killer' en la espalda y el mundo comenzó a preguntarse donde pusieron y cómo habían logrado ese efecto.

Así, con esa escena como ejemplo, el reto viral #WWGotYourBack tiene vuelto a internet, cientos de personas han compartido imágenes de ellos con una espada en la espalda, lo peligroso viene cuando intentan hacerlo con una espada de verdad. Si vas a intentarlo, procura que no sea con una espada de verdad o que ésta no tenga nada de filo. Antes de cualquier reto viral está tu integridad.

#wonderwoman showing us how to be a pretty princess and a force to be reckoned with. #WWgotyourback challenge: accepted! Una publicación compartida de Hayley Kohler (@hayleykohler) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 2:05 PDT

It. Works. Probably not with a fully sharpened sword, though! #wwgotyourback #godkillerchallenge #wonderwoman #sword Una publicación compartida de Nicole Williams (@nwilliams316) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 8:31 PDT

