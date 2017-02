El show de medio tiempo es uno de los momentos más esperados del Super Bowl y grandes exponentes femeninas de la música, han demostrado que pueden hacer temblar a los más de 100 millones de espectadores de todo el mundo.

Por Karen Hernández

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año en Estados Unidos y también uno de los más costos. De acuerdo con ESPN, alrededor de 130 millones de personas, tan sólo en el país norteamericano, sintonizan y atienden el partido, por lo que transmitir un comercial durante este y ser requerido para amenizar el medio tiempo es una gran oportunidad de ganancias.

Para un artista, el medio tiempo es casi tan importante como presentar un concierto masivo en algún estadio, es por esto que, de acuerdo con voceros de la NFL, a los intérpretes de medio tiempo sólo se les paga los gastos de producción y publicidad, puesto que, las ganancias se verán reflejadas en sus próximas ventas. Lo cierto es que es una buena cantidad de dinero la que se invierte en el show, desde los $600 mil dólares de Beyonce, hasta los $10 millones que se estimaron para la presentación de Coldplay, el año pasado.

Las presentaciones han sido, en su mayoría, magníficas, sin embargo, es un hecho que la presencia de las grandes artistas femeninas han marcado un parteaguas en el mundo del deporte y el espectáculo. Desde Gloria Estefan hasta Britney Spears, Janet Jackson y Beyoncé, han demostrado que las mujeres y el deporte no estamos para nada peleadas, y aunque no estén precisamente tacleando y lanzando en la cancha, sus voces les han dado la ovación de más de 100 millones de personas que sintonizan el show.

Diana Ross

En 1996, la reina disco se convirtió en la primer mujer en amenizar el medio tiempo, completamente sola. Fue así como el estadio se convirtió en una pista disco y color, al ritmo de "I Will Survive, "Stop in the Name of Love" y "You Keep me Hangin' On".

Janet Jackson

Resulta imposible olvidar a Janet Jackson y su "pequeño incidente" durante el medio tiempo del Super Bowl 2004. Janet se presentó junto a Justin Timberlake, y a pesar de que el cantante sin querer dejó al descubierto uno de los senos de esta exponente del R&B, el show fue un ocmpleto éxito pues ambos estaban sonando con fuerza en ese año.

Madonna

Es indiscutible que la Reina del Pop es garantía de show y en 2012 demostró que lo suyo es el escenario. Durante el medio tiempo de aquel Super Bowl, Madonna aprovechó para presentar su sencillo "Gimme All Your Luvin", además de grandes éxitos como "Vogue", "Music" y "Like a Prayer". Por supuesto esto elevó al doble las ventas de dicho álbum, además de que el despliegue visual dejó atónitos a todos. Las raperas M.I.A. y Nicky Mina acompañaron a la Reina y le dieron el remate perfecto a una de las presentaciones más memorables.

Beyoncé

En 2013, Beyoncé impactó a todos los asistentes y televidentes con un increíble despliegue visual sobre el escenario. Está de más decir que el poder de su voz encendió el estadio entero. Aunque no superó a Madonna, nuevamente su intermedio fue más visto que el partido. Temas como "Crazy in Love" y "Love on Top" hicieron cantar y bailar hasta a los jugadores y entrenadores, sin embargo la perfección de su presentación llegó cuando su ex compañeras de Destiny's Child, Michelle Williams y Kelly Rownald, subieron al escenario para cantar algunos de los éxitos que hicieron famoso al grupo. Queen B repitió su aparición en 2016, junto a Coldplay y Bruno Mars y a pesar de que no superó las presentaciones anteriores, la cantante siempre será amada por todos.





Katy Perry

Este sin duda ha sido una de las presentaciones más divertidas de medio tiempo que el Super Bowl ha tenido pues con sus irreverencias y extravagancias, la cantante demostró saber manejar el escenario a su antojo. La moda también jugó un papel importante, pues el diseñador de Moschino, Jeremy Scott estuvo a cargo de vestuarios de la cantante (cabe destacar que tuvo tres cambios de vestuario, algo que no había sucedido antes). Junto a Lenny Kravitz y Missy Ellio, Katy puso a bailar a los asistentes -y a sus tiburones- tcon "Firework", "I Kissed a Girl" y "Roar". Por supuesto nadie podrá olvidar que la cantante sobrevoló el estadio en una estrella fugaz y que metió a un león gigante al escenario.

El Super Bowl de este año estará amenizado por Lady Gaga y como era de esperarse, la cantante tiene planeado un extravagante despliegue de luz y sonido para el show. Se estima que será el show más caro de la historia, con 10 millones de dólares invertidos, aunque se teme por la seguridad de la cantante ya que pretende interpretar sus temas desde el techo del estadio. Todas sabemos que esta extravagante y talentosa artista está dispuesta a todo, además de quees de las pocas que no teme a cantar sin recurrir al playback.

