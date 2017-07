Por Karen Hernández

North West nació bajo el nombre de una de las familias más polémicas del espectáculo: las Kardashian-Jenner por lo que en automático, parece captar la atención de los medios debido a su armario fashionista, repleto de conjuntos de los diseñadores más prestigiosas. Sin embargo, la gente no perdona y a pesar de que apenas tiene cuatro años de edad, ha sido criticada por su físico y la forma en la que su madre, Kim Kardashian, la viste.

Recientemente la pequeña fue captada con un atuendo que, según el Internet, sexualiza su cuerpo con una tela satinada, decorada con encaje y un corsé que enmarca su figura. Los usuarios invadieron la foto con comentarios negativos, alegando que era inapropiado y "sexualmente provocativo", señalando a Kim K de ser una mala madre (otra vez).

Por supuesto ésta se vio obligada a callar a todos mostrando el atuendo en un video donde señalaba que se trataba de una ilusión óptica pues a pesar de que parecía ser corsé, sólo se trataba de un pedazo de tela en la parte delantera y que dejaba la espalda totalmente libre. "¡Nunca le pondría a mi hija en un corsé! ¡Es un vestido que compré, hecho de algodón y parece un corsé! Es sólo una decoración".

