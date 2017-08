Si se ve "gorda" es malo, si se ve "sexy", es malo, ¿entonces?

Por Karen Hernández

Danna Paola es una de las actrices juvenilaes más importantes del momento. Su carrera en el teat5ro musical de disparó tan rápido como una bala luego de ser elegida para protagonizar la puesta en escena de "Wicked", en 2015.

Sin embargo, si de algo han hablado todos en los últimos días, no es del hecho de que Danna tiene el protagónico en el musical "Hoy No Me Puedo Levantar", que formó parte de la exitosa producción "La Doña", para la televisora Telemundo y que está por estrenar la película "Lo más fácil es complicarlo todo".

MÁS: Danna Paola fue hospitalizada y muchas se sentirán identificadas con el problema

Y es que la foto que teminó por desatar los rumores de una supuesta cirugía de busto fue una donde la actriz aparece enfundada en una pijama de seda con un gran escote, la cual hacía evidente sus atributos. Posteriormente, compartió otra imagen donde aparece a contraluz en una cama y donde sus seguidores también aseguran que es evidente que se "arregló" el cuerpo.

Baby blue. Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 10:07 PDT

Morning. Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 7:02 PDT

MÁS: Danna Paola se convierte en blanco de críticas por tener piernas "gordas"

Sin embargo, fue la misma cantante la que decidió romper el silencio y terminar con el rumor de una vez por todas, asegurando que no se ha realizado ninguna operación y que prefiere verse lo más natural posible. "No, no soy de esas la verdad, lo natural es lo más bonito", expresó la actriz durante la inauguración de una tienda de ropa en la Ciudad de México.

Cada vez que la actriz sube una foto a su cuenta de Instagram, las críticas en torno a su cuerpo inundan la publicación. Mientras unos halagan lo guapa que se ve, otros insisten que está operada y que incluso quiere parecerse a Eiza González.

Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 2:38 PST

Hasta el momento, Danna Paola sólo ha tenido una cirugía menor en la nariz pero eso no la convierte en una adicta a las cirugías. El problema con ella sin duda radica en muchos la vieron crecer, pues inició su carrera a los 4 años y verla de pronto convertida en una mjer de 23 años, es un impacto difícil de asimilar para muchos. ¿Conclusión? Danna Paola creció y hay que superarlo.

La felicidad que invade mi corazón después de esta increíble semana... es inexplicable, estoy tan contenta y agradecida con el universo por llenarme de plenitud inmensa, de regalarme momentos hermosos en el escenario y fuera de el, compartiendo y conectando con la vida y con momentos únicos... hoy te disfruto tanto #Maria 💃🏼❤️!! De verdad gracias a todos por acompañarnos en esta semana de estreno llena de energía pura en @hnmpl_mx ❤️Nos vemos en el 33! Jueves a domingo Teatro Aldama. 🙌🏻 Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 8:58 PDT

MÁS: Así es como Danna Paola está conquistando Instagram (¡y el mundo!)

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Tonifica piernas y glúteos con una sensual rutina de belly dance