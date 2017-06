¡De tal palo, tal astilla!

¡Igual de guapo! Así es Lorenzo Figueroa hijo de la abogada venezolana Marilisa Maronesse, y del cantante puertorriqueño Chayanne.

El joven de 19 años tiene más de 160 mil seguidores en Instagram y es el hijo mayor del artista. Al igual que su padre, "lo_figueroa", como se hace llamar en Instagram, comparte constantemente fotos de su vida y por supuesto, de su espectacular físico.

Always trying to keep up with him #likefatherlikeson #beastmode #mydadisshredded Una publicación compartida de Lorenzo Figueroa (@lo_figueroa) el 15 de Jun de 2016 a la(s) 10:27 PDT

Pero la vida de Lorenzo no ha estado exenta de polémicas. El año pasado su fama se disparó y no precisamente por una buena noticia. Unas fotos donde supuestamente aparecía él mostrando sus genitales dio la vuelta en Internet. La noticia se esparció en los medios de comunicación y el involucrado tuvo que salir a desmentir todo.

"No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo o a ellos. Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando", escribió en Instagram.

Afortunadamente, la polémica no dio para más y el joven siguió su vida como cualquier adolescente.

Winter in Miami ⚓️☀️ Una publicación compartida de Lorenzo Figueroa (@lo_figueroa) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 11:44 PST

La manzana no cae lejos del árbol #tbt #fatherandson Una publicación compartida de Lorenzo Figueroa (@lo_figueroa) el 16 de Jul de 2015 a la(s) 10:31 PDT

