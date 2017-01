Por Andrea Sánchez

Faltan pocas semanas para que Emma Watson nos conquiste con su versión de La Bella y La Bestia, poco a poco en redes sociales han dejado ver adelantos que hacen que esperemos con ansias la película.

Por supuesto, una vez que la cinta se estrene veremos cientos de productos inspirados en Emma y su personaje. La fiebre se adelantó un poco y la muñeca ya está a la venta en algunas tiendas, pero no, la verdad es que no es tan espectacular como creíamos que podría ser. De hecho, se convirtió en la protagonista de muchas críticas y malos comentarios.

El fotógrafo William Herrington contó a Buzzfeed Estados Unidos sus impresiones acerca de esta muñeca: "Su rostro era brillante y cubierto de pecas (que se parecía más a una enfermedad de la piel) y su cabeza parecía que estaba siendo desgarrada y rasgada donde el pelo se basaba en la cabeza. En cuanto a cualquier parecido con Emma ... yeesh. Realmente no hay ninguna".

Tanta fue la molestia por este juguete que hubo comentarios en redes sociales que incluso dijeron que se parecía más a Justin Bieber que a Emma Watson, ¿qué opinas?

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0