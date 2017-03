Los parecidos entre las celebridades son un clásico y al parecer este actor ha sabido tomar las cosas con humor.

Por Karen Hernández

Ed Sheeran no podía estar más presente en el panorama que ahora; el exitoso lanzamiento de su tercer álbum y su inigualable estilo 'despreocupado' volvieron a enamorar a muchos. Sin embargo alguien que parece estar desconcertado ante el regreso del cantante es el actor Rupert Grint, quien dio vida al atarantado mago, Ron Weasley en la saga de Harry Potter.

Grint fue invitado a The Late Late Show con James Corden y confesó que Sheeran se ha convertido en su doppelgänger (un doble) pues no falta el que lo detenga en la calle para felicitarlo por su música. "Es un 50/50. Cuando alguien me detiene, yo podría ser Ed o podría ser yo mismo", explicó el actor.

Pero esto no solamente le ocurre con los fanáticos comunes y corrientes, sino también con otras celebridades como el músico y compositor británico, Leo Syaer, quien cayó en la trampa de llamar a Rupert, Sheeran. "Leo Sayer se me acercó y dijo que amaba mi música. Por supuesto le seguí la corriente", recordó el actor entre risas.

Sin duda cada uno tiene su estilo y personalidad pero si no nos detenemos a analizarlos, el parecido entre ambos es indiscutible (y no lo decimos únicamente por la pelirroja cabbelera). De hecho, hace un par de años, Rupert Grint participó en el video 'Lego House', de Ed Sheeran, donde personificó al cantante, creando gran confusión entre sus seguidores. ¿En qué momento Rupert es Rupert y en qué momento Sheeran es Sheeran?

