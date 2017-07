La transformación de la colombiana es su forma de atraer más clientes

Por redacción Nueva Mujer

Los días en los que Shakira lucía una cabellera negra y unas mejillas regordetas son parte del pasado. La imagen y figura de la colombiana se han transformado. Como cualquier mujer, Shak ha sufrido cambios en su apariencia y forma de ver el mundo, pero una clínica evidenciar las cirugías a las que, supuestamente, la intérprete de 'Me enamoré' se ha sometido fue la mejor forma que encontraron de hacerse publicidad.

No recurrieron a una agencia de publicidad o a hablar de su trabajo y sus casos de éxito, se colgaron de la cantante colombiana y especularon acerca de las posibles cirugías a las que se sometió. La Clínica Fernández Blanco, a través de su página web, señala que pudo haberse cometido a una liposucción, así lo escriben: "Ya en la cima de la fama, podría ser que la cantante recurriese, como muchas otras celebrities, a una operación de liposucción, (y decimos "podría ser" porque no lo sabemos con certeza) con la que por fin hubiera logrado quitar volumen a sus muslos y, así, convertirse en una de las mujeres con las caderas más sexys del planeta".

No se quedan ahí, también dejan ver que para obtener el rostro más fino se sometió a una rinoplastia, lifting facial y una mentoplastia, es decir, la remodelación del mentón. Luego de especular acerca de lo que Shakira pudo o no hacerse, la clínica termina diciendo que si deseas una cirugía plástica puedes ponerte en contacto con ellos. Aunque en ningún momento la atacan, no cuentan con la información verídica, se cuelgan de la cantante para obtener popularidad e invitar a las mujeres a someterse a procedimientos quirúrgicos.

