Cher se presentó en los Premios Billboard 2017 y dio una impresionante lección de lo que es amar la vida y la música. Ataviada con looks inspirados en los 80, la cantante interpretó 'If I Could Turn Back Time' y 'Believe', dos de sus hits.

En el evento recibió el premios ICON y sorprendió a todos con su impresionante energía y talento. Cabe recordar que Cher reveló a la revista Billboard que odia en envejecer: "No me gusta volverme vieja.(...) Estoy asombrada de que aún pueda correr por el escenario a mi edad. ¡Creí que iba a estar muerta!".

Cher está más viva que nunca y así lo demuestran estas imágenes tomadas durante su presentación en los Premios Billboard 2017.

