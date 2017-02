En los últimos años hemos escuchado exitosos singles que comprueban el talento de este cantautor venezolano. Con románticas letras, buenas melodías y un talento en el baile poco conocido, pretende seguir cautivando a un público que pide calidad. Ahora presenta la contagiosa canción "ando buscando", junto a los colombianos de piso 21.

Por: Carolina Palma Fuentealba.

Es muy carismático, y simpático apenas entramos al set donde se realiza la entrevista. Le cuento que vi su canal de YouTube, "El mundo de Baute", y me pregunta si me enganché. La verdad es que sí. No es común que cantantes creen un espacio para hablar de diferentes temas, hacer un video-reacción o jugar con otros youtubers. ¡Mírenlo!

Se sirve un café para soportar bien la próxima hora de entrevistas. Espera pronto hacer recitales en nuestro país y ojalá subirse nuevamente al escenario del Festival de Viña del Mar, donde debutó como jurado hace 4 años. Al autor de canciones como "Quién te quiere como yo", "Te regalo" y "Colgando en tus manos", le sobra repertorio. Ahora nos presenta "Ando buscando", una contagiosa canción que cuenta con la participación del grupo colombiano Piso 21, intérpretes del éxito "Me llamas". "Me encantaría volver a Viña, ahora con un show más largo. Eso depende de los organizadores, sería fantástico", confiesa.

Casado hace más de cinco años con la arquitecta y modelo venezolana Astrid Klisans –a quien conoció cuando ella tenía 9 años– se convirtió en padre de Markuss de 7 meses. Si bien hace 4 años que no vemos un disco de Carlos Baute, sus singles suenan mucho en radios, y anuncia que este 2017 traerá sorpresas. "No quiero un disco directamente; lo sacaré porque la discográfica me dice. El 2010 empecé a hacer música urbana y se subía a plataformas digitales. Funcionaba increíble. Si ves mi top 10 en Spotify, todas son versiones urbanas, como 'Amarte bien' de Juan Magan. El 2013 iba a producir con Cali & El Dandee; me dijeron loco".

Un visionario al incluir este tipo de música.

(Ríe) El 2013 también hice "El buzón de tu corazón" con Danny y Romero, un cantautor y Dj urbano. Para "Amor y dolor" me junté con Alexis y Fido, y el productor fue Cali & El Dandee, el mismo que quería antes. Los números son una locura en digital. Funcionó muy bien.

Y vi en Internet que bailas muy bien, aunque se te relaciona con música romántica.

Sí, verdad. Es loco, porque las canciones son medio tiempo, muy latinas, con percusión. Si ves un show mío, es 80 por ciento baile. Amo a Chayanne, era mi ídolo cuando pequeño.

¿Tú escoges los grupos con los que trabajas?

Siempre. En mayo del año pasado descubrí Piso 21. Los escuché y los encontré geniales. Empecé a averiguar, los contacté y en julio firmaron con Warner, así es que pedí un dueto con ellos. Les mandé una canción y les gustó.

¿Ahora tienes en vista colaboraciones con más grupos o solistas como Maluma?

Maluma es una locura. Maluma = Dios, todo lo que toca es oro. Estoy buscando más gente, y tengo una persona súper pop, porque tengo una canción con mucha tierra, folklore, pop, dance...., un tema distinto. Este disco será urbano.

¡Deberías explotar tu talento en el baile!

Es verdad. ¡Ni siquiera en un video lo he hecho! La discográfica me quiso poner como cantautor, y me llevaron la carrera por ahí. Cuando me ven el show, me dicen que quite los bailarines, y los quité en un momento, pero me sentía en pelotas. Bailaba solo, pero es rico cuando tienes una coreografía y bailan todos. Yo bailo y canto, no doblo, entonces bailo en los puentes o marco los pasos.

Deberías sacar un video bailando bachata...

Sí, lo he pensado. ¡Me sacaste la idea! Tengo una bachata muy bonita, aunque no sé si la sacaré de promoción. El otro día vi a una mujer espectacular bailando bachata en YouTube. Te vuelves loco. La tengo fichada. Es española y la tía es un bombazo. Ahí verán que domino el baile (ríe).

Muchas personas critican las letras del reggaetón porque usan a la mujer como objeto sexual. ¿Qué te parece?

No me gusta el reggaetón. Me gusta la música urbana que tiene base de reggaetón, no el reggaetón. No me gustan las letras fuertes, me parecen ofensivas. Soy feminista, amo a las mujeres. Ustedes nos deberían gobernar no sólo la vida, sino que los países. Me he criado con mi abuela, mi hermana y mi mamá. Mi papá era el señor proveedor, pero mi mamá y abuela eran unas máquinas. No sé cómo lo hacen, pero ustedes son súper poderosas.

Vives en España ¿Extrañas la calidez venezolana?

Es que mi papá y abuelos eran españoles. Siempre estuve rodeado de gallegos y canarios. Llegué a España y me sentí como en casa. Claro que entendí que el trato era de "hola, qué tal, ¿qué quiere" a diferencia del venezolano que te dice "hola, mi amor, ¿cómo estás?". No se me ha pegado. Soy 100% venezolano. Aunque hay que decir que en el sur de España son muy cariñosos, casi más que nosotros, y tienen una chispa increíble, cantan, bailan.

¿Cómo te relacionas con la realidad venezolana?

Tengo dos tíos y tres primos y me quedan algunos amigos todavía en Venezuela. Hoy pasan cosas muy tristes. La semana pasada mi tío me mandó fotos tomadas con su celular de gente sacando restos de comida de la basura. Me dijo que más de tres millones de venezolanos lo están haciendo, y eso no sale a la luz pública. Estoy en más de 3 fundaciones que ayudan al país. También en un grupo de más de 100 Artistas por Venezuela. Intentamos unir Venezuela, porque hay una desunión terrible. Sin darse cuenta, (Nicolás) Maduro nos está uniendo, porque los "chavistas" no son "maduristas". El señor Maduro no estropeó el país, eso viene de Chávez, que reventó todo.

¿Cómo ves el futuro?

Ufff... Como todos los venezolanos, tengo esperanza de que cambie, pero está difícil, porque los militares están comprados. No hay "héroes", y el "héroe" que sale, está amenazado. El que lo diga que levante la mano. Si aseguro que daré un golpe de Estado al país, y me dicen "qué lindo tu hijo, qué linda tu mamá que vive en la calle tal...". ¡Qué! No, por mi familia hago todo. La cuido. Muchos intentaron y no pudieron ser héroes. Hace más de un año salió un hombre que era como un héroe nuestro, y pensamos que se iba a dar una revolución, pero desapareció ese señor. ¿Dónde está? Se tuvo que ir del país.

En el plano personal, tuviste un hijo a los 40 años. ¿Cómo lo llevas?

Tiene siete meses, y es lo más grande de la vida. Estoy enamorado. Ahorita estoy apurado, y quiero tener el próximo y luego el próximo. En lo que regrese a España comenzaré... Ojalá que sean los días buenos de mi mujer.

No queríamos saber tanto, Carlos.

(Ríe) ¡Da igual, lo digo! Ojalá sean los días precisos para que salga embarazada. Me gustaría hacer crecer la familia, tener tres, así es que espero que el segundo venga pronto. Lo intentaremos apenas llegue. Lamentablemente estaré poco tiempo en España, así es que me encerraré sin teléfono (ríe).

