Ambas lo tomaron con bastante sentido del humor

Por redacción Nueva Mujer

Rihanna y Cara se lucieron en la alfombra roja del estreno de Valerian Valerian And The City Of A Thousand Planets. Ambas iban vestidas de manera espectacular, cada una muy fiel a su estilo derrocho sensualidad.

MÁS: Marissa Tomei es mucho más que "la sexy tía" de el 'Hombre Araña'

Lo que llamó la atención en este evento fue el pronunciado escote del vestido de Rihanna. El diseñador encargado de confeccionar tan sexy modelo fue Giambattista Valli. El vestido dejaba al descubierto el pecho de la cantante, por lo cual los flashes y las fotos hacia los senos de Rihanna que convirtieron en noticia.

MÁS: ¡Como en los viejos tiempos! Macaulay Culkin aparece con mejorada imagen

Incluso, Cara Delevigne quien llevaba un traje Burberry, cayó ante los encantos de la cantante de Barbados al ser captada mirándole los senos. En ese momento, los memes no se hicieron esperar y bajo la frase: 'Todos somos Cara', las redes sociales dejaron en claro que cualquier persona hubiera caído rendida ante la 'sexitud' de RiRi.

Cara utilizó su cuenta de Instagram para 'burlarse' de la situación al postear la imagen de ambas con la frase ante mencionada. Rihanna hizo lo propio al subir una imagen en la que escribió "Ojos aquí arriba".

😂 @badgalriri Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 3:37 PDT

"eyes up here" 💋 Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 2:22 PDT

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Twist de cadera, la rutina de belly dance que afinará tu cintura