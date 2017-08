Su personaje tiene participación desde '50 sombras más oscuras'.

Por redacción Nueva Mujer

Si eres fanática de '50 Sombras de Grey' y ya estás esperando la última entrega de la saga cinematográfica, te tenemos una buena noticia: Brant Daugherty seguirá interpretando a Luke Sawyer, el guardaespaldas personal de Anastasia Steele en '50 sombras liberadas'.

Aunque quizá su nombre no te diga mucho, Daugherty se hizo famoso por interpretar a Noel Khan en la serie 'Pretty Little Liars' y ha participado en diversas películas, además de '50 sombras más oscuras', como 'The Suicide Note' o 'The Starving Games'.

Si bien no dudamos que fue gracias a su talento que Brant se quedó definitivamente con el papel, no podemos evitar pensar que su buen físico también le ayudó un poco. Sobre todo si consideramos que en cada una de las películas de '50 Sombras de Grey' los hombres que aparecen son bastante atractivos y musculosos.

Brant ha sido visto en varias ocasiones en el set de '50 sombras liberadas', lo cual confirma que ya ha grabado algunas de sus participaciones en la última película de la saga.

A continuación, te dejamos varias de las fotografías en Instagram de Brant Daugherty, para que te familiarices con él antes del estreno de '50 sombras liberadas'.

Tired eyes. Still smiling. Happy to meet you all today at #ACon! Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 1:08 PST

Working hard to be better every day. 📷 credit: @mrvinny Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 10:39 PDT

I just want to be Superman Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 11:52 PDT

Just a super candid photo of me chillin and totally not posing at all Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 1:39 PDT

South Carolina Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 11:15 PDT

Relaxing. Well, pretending to relax while I pose for this photo. It's a tough life. @casavelas Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 12:44 PST

Don't ask for a lighter load. Ask for a stronger back. Una publicación compartida de Brant Daugherty (@brantdaugherty) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 1:06 PDT

