La pequeña de 5 años es dinamita pura y destaca entre sus compañeras ¡igualita a su madre!

Por Karen Hernández

La pequeña Blue Ivy Carter parece haber heredado la explosiva personalidad de sus padres pues demostró que sabe cómo adueñarse del escenario tal y como lo hacen Beyonce y Jay Z.

Y es que durante el recital de ballet de su escuela, Ivy no sólo destacó por su sonrisa y sus largas trenzas, sino por sus efusivos movimientos al ritmo de "Dancing in September", del grupo Earth, Wind and Fire.

DESCUBRE MÁS

A pesar de que en múltiples ocasiones los trolls han llamado "fea" o "poco agraciada", la hija de Queen B es todo un encanto y por supuesto que a sus cinco años de edad y con todo el glamour que la rodea, definitivamente las críticas ni le pasan por la cabeza.

Blue siempre ha estado rodeada de los reflectores y la ovación del público en cada presentación de sus padres por lo que no le tiene miedo de escenario; ella sólo sonríe e irradia felicidad y sin duda destaca entre sus compañeras con su propio, más allá de "ser la hija de Beyoncé".

A post shared by Blue's Black Book (@bluezblackbook) on Jun 5, 2017 at 1:49pm PDT

Eso sí, no sería raro que la pequeña sorprendiera a todos con el deseo de ser una artista como sus padres o incluso con algo relacionado al mundo de la moda, después de todo, es una de las hijas de famosos con mejor estilo del momento. Por lo pronto la familia Carter Knowles está en espera de los gemelos que están próximos a nacer.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

¡Increíble! Así ha evolucionado la imagen (y la figura) de Beyoncé