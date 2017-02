Fue la cantante la que reveló la noticia a través de Instagram

Por Andrea Sánchez

Beyoncé, una de nuestras consentidas, se convertirá en mamá por segunda vez. Y no, no se trata de chismes, es una noticia que ella misma confirmó a través de cuenta de Instagram. Eso no es todo, no es un bebé en camino sino dos. Así es Beyoncé y Jay -Z están a la espera de ¡gemelos!

Con un emotivo mensaje, la esposa de Jay-Z se dijo feliz de hacer crecer a la familia. "Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos, y les agradecemos por sus buenos deseos. - Los Carters".

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST

