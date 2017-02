La cantante hizo un anuncio que está levantando sospechas

Por redacción Nueva Mujer

Belinda, ganando como siempre, en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al hacer un anuncio a través de su cuenta de Twitter en el que dejó entrever que comenzará a hacer más cosas además de cantar.

La joven cantante compartió un nuevo canal de YouTube, en el que, todo parece indicar se dedicará a hacer tutoriales. 'Beli', como le dicen de cariño sus fans, ya cuneta con un canal de videos musicales en la popular plataforma, por lo que todo parece indicar 'Belindapop' será un canal en el que compartirá algo más que música.

Belifans!! En las próximas semanas voy a empezar a subir videos en este canal para que se suscriban: https://t.co/TAqhMP6toF 🐭 — Belinda (@belindapop) 10 de febrero de 2017

DESCUBRE MÁS:

Aunque aún no se sabe qué tendrá este nuevo canal, Belinda no es sólo cantante, también ha incursionado como diseñadora de calzado y no lo hace nada mal. Además, su estilo al vestir la podrían posicionar como la próxima 'it girl' del la plataforma de videos más popular del mundo.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Antes y después: Así ha evolucionado el estilo de Belinda

Y EN VIDEO:

Aprende a utilizar el poder de tu voz