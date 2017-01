La cantante y actriz usó sus redes sociales para aclarar la noticia

Por Andrea Sánchez

Esta mañana TVNotas, una revista mexicana, sorprendió al publicar que la ex RBD estaba embarazada. En la publicación afirmaban que la también actriz había reunido a su familia y a su actual pareja, Francisco Álvarez, para darles la buena nueva. Incluso publicaron una supuesta prueba de embarazo.

Esta no es la primera vez que la misma publicación afirma que la cantante de 31 años se convertirá en madre, pues segúnn lo puso en su cuenta de Twitter, esta es la cuarta ocasión que mienten sobre su supuesta maternidad.

Así lo escribió en Twitter:

"Jajaja, ¡ay no por Dios lo que faltaba! Por supuesto que NO estoy embarazada, no sé de verdad de dónde sacan tantas mentiras y difamaciones. No sé ni qué venga en su "nota" pero es MENTIRA y me impresiona ver cómo inventan y difaman todo en base a su imaginación y mala intención. Es la cuarta vez que me embaraza esa revista, lo que no entiendo es con que facilidad inventan y afirman cosas a base de suposiciones y mentiras. No sé cómo alguien que trabaje para ese tipo de revistas y "notas" falsas se puede llamar periodista, no sé cómo pueden dormir tranquilos..."

