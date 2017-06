Los fans quedaron desconsolados con la cancelación de la serie pero los productores aún tienen mucho que ofrecer

Por Karen Hernández

Hace unas semanas, Netflix hizo lo impensable y canceló la serie Sense8. Aunque se trata de una trama audaz, emocional y llena de acción, además de una producción impresionante y totalmente inolvidable, parece que no pudo sostenerse más (hablando de presupuesto, claro)).

Sense 8 ha sido discutible uno de los programas más inclusivos y más diversos en la historia, representando una asombrosa variedad de razas, sexualidades y culturas. Además, la serie producida por los hermanos Wachowski tenía la intención de explorar temas pesados como la sexualidad, el género, la política y hasta la religión, desde una perspectiva cruda y provocativa.

La cancelación dejó muy tristes a los fanáticos pues la historia daba para al menos una temporada más. Pero parece que las súplicas fueron escuchadas pues, aunque no habrá precisamente una continuación, habrá un especial de dos horas. La sorpresa fue incluida en un video publicado en las redes sociales, donde aparecen todos los personajes cantando "What's Up" de 4 Non Blondes y la frase: "Está sucediendo. Episodio final de dos horas. Dile a tus amigos". Por supuesto la noticia hizo estallar de emoción a los usuarios

Además, la co-creadora de la serie, Lana Wachowski publicó una nota donde se disculpaba por no haber hablado antes pero que se sentía decepcionada ante la cancelación por todo el trabajo implicado. "Nunca había trabajado tanto en un proyecto como este y su cancelación me dejó desconcertada. Puedo sentir la decepción de mi equipo Siento la tristeza de todos los actores que se han esforzado tanto pero más que nada, siento el corazón roto de los fans", escribe Wachowski.

"En este mundo es común pensar que no se puede hacer una diferencia y que cuando un gobierno o una institución toma una decisión no hay nada que hacer; que el amor es siempre lo menos importante", expresa. "Pero aquí está un regalo de los fans de este show que voy a llevar para siempre en mi corazón: no siempre es cierto que las decisiones son irrevocables. Su amor ha hecho volver Sense 8 a la vida. ¡Podría besarlos a cada uno de ustedes!".

Así, Wachowski anuncia que Netflix aceptó la producción del especial de dos horas, que será lanzado el 2018. Aunque aún falta tiempo, no cabe duda que la serie ha quedado tatuada en los corazones de muchos, siendo una de las pocas producciones originales de la plataforma en ser cancelados (la más, recientemente, Girlboss). "Sense8" fue protagonizado por Tuppence Middleton, Brian J. Smith, Doña Bae, Aml Ameen, Max Riemelt, Tina Desai, Miguel Ángel Silvestre y Jamie Clayton, además de contar con la participación del mexicano Alfonso Herrera.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. Una publicación compartida de Sense8 (@sense8) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 11:47 PDT

