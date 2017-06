Por Dayana Alvino

´American Crime Story´, la popular serie de Entertainment Weekly, contará en su segunda temporada la historia del asesinato del diseñador Gianni Versace. Lo bueno de esto (al menos para nosotras) es que Ricky Martin es parte del elenco y podremos disfrutarlo capítulo tras capítulo.

El día de hoy, la televisora dio a conocer las primeras imágenes de cómo lucirán los protagonistas. En ellas destaca Ricky, quien interpretará a Antonio D'Amico, la pareja del diseñador, por la forma tan sensual en la que aparece.

.@Ricky_Martin is 🔥 in exclusive new photos from 'The Assassination of Gianni Versace: #AmericanCrimeStory': https://t.co/QXLVTcGaax pic.twitter.com/BVLvwB2aaQ