Esta noche regresa a la televisión una de las series más famosas.

Por redacción Nueva Mujer

Estamos a unas horas del estreno de la séptima temporada de 'Game of Thrones' y el mundo entero no para de hablar de ello. Para celebrar el regreso de su serie más exitosa, HBO se alió con Snapchat y lanzaron un filtro especial que permite convertirse en uno de los temibles 'White Walkers'.

¿Cómo puedes tener tu propia imagen de 'White Walker'?

Si ya tienes instalado Snapchat en tu celular, el filtro de 'Game of Thrones" será el primero que te aparezca en la lista. Tienes dos opciones. La primera es usarlo para tomarte una selfie, aparecerá una corriente de aire a tu alrededor y tus ojos se verán azules.

MÁS: Estos son 8 galanes de 'Game of Thrones' que te robarán el aliento

La segunda es activar la cámara trasera, verás aparecer a un 'White Walker' frente a tus ojos y podrás arrojarle una lanza para desaparecerlo.

MÁS: 13 divertidos gifs de 'Game of Thrones' para usar en toda ocasión

En caso de que en tu Snapchat no aparezca el filtro de manera predeterminada, puedes entrar a este link desde tu celular. Dale clic, como si tomaras una fotografía, acepta la opción que te aparece y listo.

Únete a la fiebre de 'Game of Thrones' y conviértete en un 'White Walker' lo antes posible.

@GameOfThrones got me feelin all kinds of mixed emotions with the Snapchat filter. Am I team white walker now? #WinterisHere pic.twitter.com/GIDzzD5rIU — Adam Murray (@almurray10) 10 de julio de 2017

MÁS: Las mujeres de Game of Thrones: fuertes, valientes e inteligentes

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Clase de belly dance: Aprende el movimiento básico de caderas al estilo de Shakira