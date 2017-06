Kim, Khloé y Kylie son las más cambiadas gracias al bisturí

Por redacción Nueva Mujer

El clan Kardashian-Jenner es uno de lso más polémicos, cuando no se habla de lo que están haciendo a nivel empresarial, se habla de su polémica vida llena de excesos y lujos. No, no tiene problemas con el alcohol, tal vez su principal problemática está a nivel estético, pues parecen tener una obsesión por verse jóvenes. Al menos es lo que podemos ver en sus rostros.

Khloé Kardashian

El último rumor señala que Khloé modificó su nariz. La hermana de Kim ha declarado en más de una ocasión que a lo largo de su vida tuvo problemas de autoestima pues no se consideraba tan bonita como sus hermanas. La última noticia la dio cuando perdió peso de forma dramática gracias al ejercicio.

Kim Kardashian

Su estilo y rostro cambió con el tiempo, pasó de ser una chica sencilla a convertirse en una fashionista, cuyo estilo es de lo más criticable. Medios internacionales señalan que Kim se ha sometido, al menos, a doce cirugías. En el rostro se puede ver un aumento en el grosor de los labios, la eliminación de las bolsas de bichat, sumados a los kilos de maquillaje que utiliza. Kim está lanzando su línea de maquillaje con la que deja claro que ese rostro perfilado sólo es posible gracias al contouring.

Kylie Jenner

Una de las menores del clan, pero una de las más polémicas. Su rostro se ha ido transformando gracias a las cirugías estéticas y al relleno de labios. Pasó de se runa chica natural a una con una belleza totalmente plástica. Al inicio de su carrera se decía tenía una fijación hacia su hermana Kim y buscaba parecerse a ella a toda costa.

