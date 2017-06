Si creen que Gal Gadot es lo más hermoso de este mundo (y más con "La Mujer Maravilla"), esperen a ver esto.

Sí, "La Mujer Maravilla" ha sido por lejos una de las mejores películas de D.C. El personaje interpretado por Gal Gadot nos convence por todo: por su dulzura y su fuerza. Pero sobre todo, su físico extraordinario (ahora es puro músculo). Ella misma ha dicho en entrevistas que se entrenó fuertemente para encarnar a la heroína.

Pero en 2004, Gal era Miss Israel y concursó por Miss Universo. Se veía así.

No ganó, pero luego, como a toda ciudadana de Israel, le tocó prestar servicio militar por obligación. En 2007 fue parte de la sesión fotográfica de "Maxim" "Mujeres del ejército israelí". Esta foto llegó a aparecer en "The New York Post". Al año siguiente, Gal tenía su primer papel en el cine de su país. Luego fue modelo de Castro, una de las marcas locales más grandes.

De ahí en adelante la hemos podido ver en "Rápido y Furioso" o "Una noche fuera de serie". Está casada desde 2008 con Yaron Versano. Tiene dos hijas con él y ahora muestra que las heroínas de D.C también pueden empoderar.