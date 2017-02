Gaga es una de las cantantes más talentosas de la actualidad y sus fans le agradecieron por mostrar un cuerpo realista, más allá de llas críticas que la tacharon de "gorda"

Por Karen Hernández

El Super Bowl LI nos trajo un espectáculo de medio tiempo sin precedentes, de la mano de Lady Gaga. Complejas coreografías, pirotectnias, saltos mortales y un impresionante repertorio de éxitos, nos hicieron pensar que se trataba de un mega concierto de la cantante más que un partido de fútbol americano.

Sin embargo, para algunas personas esto no fue más relevante que la supuesta flacidez del abdomen de Gaga que resaltó a través de uno de sus vestuarios.

Tried to enjoy @ladygaga's performance, was distracted by the flab on her stomach swinging around #SuperBowl — Nathan (@negans_swing) February 6, 2017

"Intenté disfrutrar de la actuación de Lady Gaga pero me distrajo la inflamación de su abdomen, colgando por ahí"

Lady Gaga needs to work on her abs, all i can look at is her belly flop around 😂 — Bryan (@btzehe) February 6, 2017

"Lady Gaga necesita trabajar en sus abdominales. Lo único que puedo ver es su abultado vientre"

Whoever designed Lady Gaga's final outfit shouldn't have let her expose her belly. It wasn't flattering. #SuperBowl #PepsiHalftime — NASCAR Guy (@MegaDriver86) February 6, 2017

"Quien sea que haya diseñado el atuendo final de Lady Gaga no debió dejar su abdomen al descubierto. No se veía bien"

En medio de la lucha contra las actitudes de Trump en torno al cuerpo de las mujeres, resulta difícil de creer que el mundo se haya preocupado más por criticar el abdomen "fuera de forma" de la cantante, por encima de su mensaje de paz, sus potentes vocales y su impresionante talento al piano.

¿Còmo es posible que tener un abdomen plano o no defina la estética de una mujer? El abdomen es una de las áreas más quisquillosas de nuestro cuerpo y todas pasamos por inflamaciones que hacen que nos digan "deformes", "imperfectas" o el clásico "¿estás embarazada?".

Por suerte los seguidores de Gaga salieron a defenderla y a contraatacar a los 'haters', que categorizan los cuerpor perfectos e imperfectos.

LADY GAGA GOT UP THERE WITH HER REAL BODY WITHOUT A PERFECTLY FLAT STOMACH OR AIRBRUSH I LOVE HER SO MUCH — Emma Kate (@emmakateself) February 6, 2017

"Lady Gaga se mostró con un cuerpo real, sin un andomen perfectamente plano o arreglado. La amo mucho"

I LUV that Lady Gaga made belly rolls cool again. — Liberal-phobic CAROL (@GOPKICKSASS) February 6, 2017

"Amo cómo Lady Gaga hizo de los rollitos algo genial otra vez"

I've been feeling rly down abt my body-rly fat&gross-but after seeing @ladygaga rock it on stage w/a belly like mine i feel so much better — Kenzie Sharp 🍔 (@kpuff_) February 6, 2017

"Me estaba sintiendo mal por mi abdomen gordo pero después de ver a Lady Gaga rockear con un abdomen como el mío sobre el escenario, me siento mucho mejor.

Lady Gaga's body is the perfect amount of realistic-I'm-in-great-shape-and-not-anorexic. Great role model for young women. #superbowl — Samantha Lim (@iamsamlim) February 6, 2017

"El cuerpo de Lady Gaga es la cantidad perfecta y realista de estoy-en-forma-y-no-soy-anoréxica. Un gran modelo a seguir para las jóvenes"

Guys making fun of Lady Gaga's "muffin top" is the reason why girls have so many body image issues — Alexa Morgan (@alexamorgan_) February 6, 2017

Los hombres que se burlan del abdomen de Gaga son la razón por la cual las niñas tienen tantos complejos de imagen"



