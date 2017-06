Instagram se llenó de fotos y saludos por el Día del Padre y nuestras famosas también se hicieron presentes.

Cada Día del Padre nos deja una gran cantidad de fotos y homenajes por redes sociales. En esta oportunidad, nuestras famosas no dejaron pasar esta celebración y saludaron a sus papás en su día de la siguiente forma.

Denise Rosenthal compartió una foto cuando niña con su papá

Mi papito, ❤️😍 Mi compañero y guía, soy tan afortunada de celebrarlo y acompañarme de su experiencia día a día. Siempre digo que no necesita un día especial, porque lo aprovecho al máximo, pero esta foto está bonita ❤️ Te amo papito lindo hermoso soy papona 🤴🏾❤️🤷🏽‍♀️ Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@nissrosenthal) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 3:47 PDT

Coté López y su padre y atrás su marido Luis Jiménez. "Los dos papas más bellos que Dios pudo hacerr ante mis ojos", escribió junto a esta foto.

Aqui con Batman y Robin ... jajajajajajaja ya ya ya ..con mi papá 😍y mi hijo chico atrás 🙄😂🤦🏼‍♀️😁 los dos papas más bellos que Dios pudo hacerr ante mis ojos ! Los amoooooooooooo feliz díaaaaaaaaaaaaaaaaa @1000aventuras Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 12:05 PDT

Mayte Rodríguez compartió esta foto con sus hermanos y escribió, "Gracias por tanto. /// mi amor para ti al infinito..."

Gracias por tanto. /// mi amor para ti al infinito. Feliz día Papá. ❤️ feliz día también a todos los papis que luchan por sus hijos día a día, y a todas las mami que hacen de papá también. Una publicación compartida de Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 5:00 PDT

La animadora Claudia Conserva también recordó a su padre en su día. "Era un buen hombre, fue un gran papá, nos trajo esos regalos de un viaje a Concepción", comentó.

Mi papá, Alberto Conserva mi hermano Renzo y yo, una imagen llena de felicidad, sencilla, viva. Era un buen hombre, fue un gran papá, nos trajo esos regalos de un viaje a Concepción 😉 Una publicación compartida de Claudia Conserva (@clonserva) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 5:06 PDT

"Feliz día papá! Te quiero y admiro muchísimo!! Gracias por acompañarme en cada etapa de mi vida", escribió Marcela Vacarezza junto a este collage del recuerdo.

Feliz día papá! Te quiero y admiro muchísimo!! Gracias por acompañarme en cada etapa de mi vida ❤️#diadelpadre Una publicación compartida de Marcela Vacarezza 🍀💕 (@marcelavacarezza_) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Daniela Castillo compartió un emotivo mensaje a su papá. "Feliz día a mi Papo, el hombre mas noble y bueno que conozco. De generosidad infinita y de sonrisa enternecedora, un hombre elevado de espíritu, que da la sensación de no pertenecer a este mundo. Gracias por cada uno de los pasos q hemos dado juntos, por tus cuentos y anécdotas, por tus cantos y risas, eres especial... y no solo para mi, pero yo tuve la suerte de que Dios me eligiera como tu hija❤️ Te quiero eternamente.... mi Papo".

Javiera Acevedo compartió un saludo general.

Feliz día! ☺️ #doblepera Una publicación compartida de Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguachaca) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 6:44 PDT

Javiera Suárez comentó, "Feliz día al mejor papá que Dios me regaló!! Gracias por tanto!"

Feliz día al mejor papá que Dios me regaló!! Gracias por tanto! Una publicación compartida de Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 8:37 PDT

Javiera Díaz de Valdés subió esta foto con su papá

Papá. ❤️ Una publicación compartida de Javiera Díaz De Valdés (@javdiazdevaldes) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Mey Santamría envió un cariñoso saludo a todos los papás. "A los #naturales #adoptivos #losdealma los #queyanoestan a los que #estanlejos a los #papasitos y a los que #luchanporserpadres"

Feliz día a todos los padres!!! A los #naturales #adoptivos #losdealma los #queyanoestan a los que #estanlejos a los #papasitos y a los que #luchanporserpadres 😍😘😍 Una publicación compartida de Mey Santamaría (@mey_santamaria) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 7:10 PDT

Katyna Huberman compatió esta foto con su padre

Mi padre Mi referente absoluto Mi ídolo Mi admiración máxima Un seco Un imparable Un aventurado y atrevido Y además de todo lo anterior siempre orgulloso de mi apoyándome alentándome Te amo papucho hermoso ❤️❤️🙏🏼 Una publicación compartida de Katyna Huberman (@katynaactriz) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 6:47 PDT

