Luego de que Natalie Portman confesara en una entrevista que en 2011, durante la filmación de la película 'No Strings Attached' ('Amigos con derechos'), cobró solo un tercio del sueldo que ganó Ashton Kutcher, el actor no perdió la ocasión para manifestar su apoyo a su compañera y a las mujeres que luchan contra la inequidad salarial.

A través de su cuenta en Twitter, el actor comentó: "Me siento muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan a favor de cerrar la brecha salarial de género".

So proud of Natalie and all women who stand up for closing the gender pay gap! https://t.co/AV1uYY6KIe