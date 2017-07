Dueña de una voz inconfundible, la española realizará dos conciertos en Chile este mes. Su largo paso por nuestro país el año pasado dejó importantes vínculos, amistades y una gran admiración por los chilenos. De ello, la música actual, de Mecano, de su vida y mucho más conversamos con la destacada intérprete.

Por Valeska Silva Pohl.

Fotografías gentileza Swing Management.

"Conexión" se llama su último disco, y por su promoción es que tendremos a Ana Torroja (56) en Santiago y Viña del Mar este fin de semana. Se trata del segundo álbum en vivo de la cantante y compositora, una mezcla de pop y tecno con elementos acústicos que incluye, además, algunos éxitos de Mecano, temas de su carrera en solitario y 4 canciones inéditas.

Su inconfundible voz –cómo no reconocerla en "Me cuesta tanto olvidarte" o "Mujer contra mujer"– marcó a toda una generación y bastante más, pues Mecano es hasta el día de hoy el grupo español que más discos ha vendido en el mundo entero. Estuvo reunido por 11 años (de 1981 a 1992), y después de una vorágine de giras y éxitos decidieron separarse. Tras un tiempo Ana decidió reiniciar su carrera como solista, en la que incluyó por primera vez temas propios. También realizó conocidos duetos con artistas como Aleks Syntek ("Duele el amor") y Miguel Bosé ("Corazones"), y siempre ha seguido interpretando los temas de Mecano.

El año pasado Ana Torroja pasó largas temporadas en nuestro país. Primero como parte del jurado del Festival de Viña del Mar, y luego en su rol de coach de la versión chilena de The Voice (Canal 13). Ambas instancias le permitieron conocer más de nuestro país, la gente y desarrollar lazos afectivos importantes, según nos cuenta.

Regresas para dar un par de conciertos como parte del tour "Conexión", ¿qué significa para ti el público chileno? ¿Sientes una relación distinta?

El hecho de pasar más tiempo en Chile y ser coach en The Voice implicó compartir muy de cerca con el talento, el equipo de trabajo, el público y la gente del día a día de los chilenos. Me dio la oportunidad de convivir y conocer a gente sencilla, apasionada por lo que hace, generosa, con ganas de hacer las cosas bien, con alegría, y sobre todo, gente muy cariñosa y fiel. Me hicieron sentir como una chilena más. Fue una experiencia muy enriquecedora e inolvidable.

¿Generaste amistades reales?

Claro que sí. Para empezar con los otros coaches del programa, Nicole, Álvaro y Luis (Fonsi). También con Sergio Lagos, y por supuesto con alguno de los chicos de mi equipo, como Javiera, el otro Sergio, Simón, Gloria... Realmente logras crear lazos muy estrechos y fuertes.

¿Qué destacarías de Chile?

Su belleza natural, y cómo preserváis esa belleza. Cómo amáis a vuestro país. El chileno es muy genuino, no le gusta parecerse a nadie, está orgulloso de ser chileno, y eso se refleja mucho, por ejemplo, en la música. La solidaridad en los momentos difíciles, como cuando ocurrieron los incendios este verano...

¿Y qué nos criticarías?

Sólo tengo buenas palabras para Chile y su gente. Recibo tanto cada vez que voy, que es imposible no sentirse feliz y agradecida.

Los conciertos son en lugares íntimos, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Con qué se encontrará el público?

Los conciertos están basados en "Conexión", por eso es un viaje por la banda sonora de la gente, un éxito. Es un concierto para cantar de principio a fin, para sentir, para dejarse llevar... ¡Les aseguro una resaca de felicidad!

"La música es un mundo muy difícil"

La vida artística de Ana Torroja se inició tímidamente con los hermanos José y Nacho Cano. Como ella misma cuenta, partió "colándose en una fiesta", donde conoció a José; formaron un grupo musical donde ella sólo interpretaba los coros..., y dieron tumbos por colegios, pubs y salas de espera de compañías discográficas hasta que en una de muchas presentaciones alguien le dijo "tú tienes que estar al frente, tienes que ser la voz". Al poco tiempo estaban grabando y cantando "Hoy no me puedo levantar", canción que se transformó rápidamente en un himno, "un éxito tan grande que hizo que tres chicos desconocidos pasaran a ocupar los primeros puestos de las listas de ventas y a ser un referente de la música de los ochenta", sostiene la propia Ana en su sitio web. Se estima que Mecano ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo.

Eres un referente para las generaciones más jóvenes, especialmente porque sus padres escuchaban Mecano, ¿qué les dirías a quienes hoy luchan por abrirse paso en la música?

Es difícil dar consejos. La música hoy en día es un mundo muy difícil, pero sobre todo les diría que luchen por lo que desean y sueñan, que vayan preparados para trabajar duro y luchar. Que no busquen el éxito o la fama, para mí el éxito está en disfrutar al máximo de lo que uno hace. Disfrutar del camino sin pensar en la meta, así se es mucho más feliz.

Se habló que Mecano volvería a reunirse, pero nunca se materializó. ¿Hay alguna posibilidad?

Realmente lo veo muy difícil. Ni los caminos ni los tiempos coinciden, cada uno tiene su vida muy encaminada. Pero lo más bonito de todo es que las canciones perduran y que, como dices, se van heredando generación tras generación. Eso las mantiene siempre vivas; yo sigo cantándolas con la misma emoción e ilusión que el primer día... No te imaginas las sonrisas interminables de la gente cuando les cantas esa canción que quieren escuchar. Ver esas caras y esos ojos que brillan de emoción, no tiene precio...

La escena musical ha cambiado mucho desde que partiste como artista. ¿Cuáles fueron tus referentes musicales?

Genesis, Cat Stevens, Elton John, The Bee Gees, The Beatles, Kathe Bush, Rollings, Police, Duran Duran, Eurythmics..., por darte algunos ejemplos. Casi todas mis influencias eran británicas o americanas. Era la música que se escuchaba en las radios.

¿Qué piensas de la música actual?

Creo que hoy es todo mucho más abierto, hay sitio para muchos tipos de música y de muy diferentes sabores y colores. A veces me falta un poco más de trabajo y variedad en las letras, en lo que se cuenta y en cómo se cuenta, pero me gusta mucho que cabe de todo en cuanto a producciones musicales. Para mi gusto a veces las disqueras arriesgan poco, y si algo funciona se hacen clones y más clones. Pero siempre aparece la excepción a la regla, y que te vuelve a sorprender.

Tus artistas o músicos favoritos actualmente:

Escucho diferente tipo de música dependiendo del "mood" en el que esté, pero me encanta Adele, Bruno Mars, Sting, Lenny Kravitz, Beyonce, Cold Play, Pablo Alborán, Juanes, Mon Laferte... por poner algunos ejemplos.

Tus discos hablan fundamentalmente de amor, desamor y vida en pareja... ¿Qué nos puedes contar de tu vida amorosa?

Poco (sonríe)... Sólo diré que es una parte de mi vida que está plena y feliz. Tengo una familia pequeña pero muy maravillosa, que le da todo el sentido a mi vida.

Eres una mujer madura, pero con gran jovialidad y un físico envidiable... ¿Qué secretos escondes para mantenerte así?

Siempre he llevado una vida muy sana, y supongo que eso se refleja a través de los años. Hago ejercicio mínimo cuatro veces a la semana. Bebo mucha agua o jugos de fruta natural, y siempre trato de comer equilibrado. Aunque haya trabajo trato de dormir al menos 7 horas diarias. El descanso en la noche es fundamental. Hay muchos tipos de ejercicios, para todos los gustos y todas las edades. Pueden correr, andar en bici, caminar, hacer yoga, Pilates, pesas, crossfit, zumba... Y si uno no tiene mucho tiempo, una caminata a ritmo ligero, durante 20 minutos en la mañana, ya te deja listo y en forma para afrontar lo que te venga en el día. Definitivamente, la buena alimentación, el descanso y no fumar son mucho más importantes que una buena crema, que claro, también las hay.

Conciertos

• Viernes 7 de julio, 21 horas, Centro de eventos Casapiedra, Santiago.

• Sábado 8 de julio, 21 horas, Casino Enjoy Viña del Mar.

Venta de entradas en puntoticket.com