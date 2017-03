Ellas demuestran que el maquillaje no es necesario para verse hermosas.

Por Karen Hernández

El maquillaje es una gran herramienta que nos ayuda a cambiar o resaltar las facciones de nuestro rostro y a darle un giro a nuestro estilo.

DESCUBRE MÁS

Hace un par de años, la cantante de R&B, Alicia Keys inició completo el movimiento "al natural" para dejar de lado la forma en la que se idealiza la belleza a partir del uso del maquillaje. Sin embargo, ella no es la primera ni la única en hacer esto pues muchas otras famosas andar con una base uniforme o con los ojos perfectamente no es opción pues reconocen que no hay nada como tener su rostro limpio y al natural.

Belinda

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 10:46 PST

Claudia Álvarez

Una publicación compartida de Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 19 de Jun de 2016 a la(s) 4:09 PDT

Zuria Vega

Una publicación compartida de ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 6:44 PST

Ana de la Reguera

Una publicación compartida de Ana De la Reguera (@adelareguera) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 1:25 PST

Ariadne Díaz

Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 11 de Sep de 2016 a la(s) 3:20 PDT

Vanessa Huppenkothen

Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 9:29 PST

Dulce María

Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 2:00 PST

Síguenos en Facebook

Síguenos en Instagram

Síguenos en Twitter

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Propiedades mágicas de las frutas que tal vez no conocías

Y EN VIDEO