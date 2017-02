La actriz mostró su lado cómico y crítico al "enfrentar" a Trump con respecto a su obsesión con ella y su ex pareja, Robert Pattinson.

Por Karen Hernández

En 2008 los romances vapíricos hicieron estallar las hormonas adolescentes y Kristen Stewart y Robert Pattinson se convertían en la apreja ficcional más popular de todas. Fue hasta 2010 que el romance de sus personajes saltó de la pantalla grande a la vida real y durante dos años parecían ser la pareja perfecta, sin embargo, la relación terminó en 2012, tras una supuesta infidelidad de la actriz con el director de cine Rupert Sanders.

En varias ocasiones, la actriz declaró que que la presión de los fans y los medios con respecto a mantener una relación perfecta con Pattinson le ocasionaron ataques de ansiedad y depresión. Alguien que al aprecer estuvo muy preocupado por esta relación, aunque parezca ridículo, fue el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no pudo evitar hacer sus comentarios y críticas ante la situación.

Y es como es costumbre, el presidente se dedicó a twittear banalidades sobre cómo la actriz era una mala persona e influencia para Robert Pattinson o que a este no le convenía y que hacía bien en dejarla y no buscarla. Esto no sólo ocurrió una vez, ¡sino once veces!

Hace unos días, Stewart tuvo la oportunidad de reírse sobre lo ocurrido en SNL, uno de los shows televisivos más populares en Estados Unidos. La actriz abrió el programa con un monólogo irónico y divertido y aprovechó para vengarse de los ofensivos tuits que Trump publicó en su momento. "Estoy un poco nerviosa porque probablemente el presidente me esté viendo y creo que no le caigo tan bien porque hace unos años estaba saliendo con Rob. Rompimos y volvimos y eso volvió loco a Donald Trump". Entre los tuits destacaron comentarios como:



- "Robert Pattinson no debería volver con Kristen, lo engañó como perro y lo volverá a hacer. ¡Ya verás, puedes tener algo mejor!"

- "Todos sabemos que tengo razón. Todos sabemos que Robert debería dejar a Kristen, en unos años me lo agradecerá. ¡Sé listo Robert!"

- "Miss Universo 2012 será transmitido en NBC y Telemundo. Robert Pattinson estará invitado"





Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

"En realidad no creo que Donald Trump me odiara, más bien creo que estaba enamorado de mi novio. El presidente no es fan mío y Donald, si antes no te gustaba, ahora menos ¡porque soy tan gay!", dijo la actriz. Lo cierto es que, independientemente de la relación tormentosa y los chismes en torno a esta, Kristen demuestra varios puntos: el primero es que una persona de la categoría de Trump (magnate y presidente), no tendría por qué meterse en los asuntos personales, especialmente cuando se trata de rumores y espectáculos; la segunda, que Trump reafirma su necesidad por demostrar que las mujeres siempre seremos señaladas y recordadas por los errores, por ser infieles o las que son responsables por hacerle mal a un hombre.; y la tercera, la apertura de Kristen en torno a su sexualidad y que en tiempos de Trump, menos que nunca hay que ocultarse y tenerle miedo. Kristen es de las pocas actrices que ha hablado abiertamente de esto y aunque suele ser hermética en cuanto a su vida privada, está dispuesta a defenderse de quienes la cuestionan o la señalan. Un golpe más contra Trump

