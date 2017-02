La cantante sorprendió al mago con un inespaerado regalo y dejó claro que no teme a ser ella quien de el primer paso.

Por Karen Hernández

Tras confirmar su romance, la cantante Belinda y el mago Criss Angel no han dejado de compartir su amor con sus seguidores. Desde finales de 2016, la pareja comenzó a causar revuelo con la noticia de su relación, especialmente por los mensajes melosos y los exuberantes regalos que se han dado.

Pero sin duda Belinda ha demostrado que no hay nada de malo con romper con todo lo convencional y dar el primer paso cuando de conquistar se trata. Adiós al papel de novia sumisa que espera a su caballero andante.

DESCUBRE MÁS

Y es que la mujer moderna es así: ya no es solamente un complemento del hombre, sino que reconoce su propio valor.

En varias ocasiones, hemos visto a Belinda en el papel de la princesa del cuento, pero si algo ha demostrado con Criss es que de 'Boba Niña Nice' no tiene nada y que no esperará sentada a que su novio la rescate de cualquier peligro.

En San Valentín, la cantante sorprendió al mago llenando su habitación con cien globos en forma de corazón. ¿Cuántas veces no han sabido de casos de novios que hacen eso por sus novias? Sí, Belinda cambió la jugada y ganó con esta tradicional muestra de amor. Criss no dudó en compartir el acontecimiento en sus redes sociales y escribió: "Wow ¡Qué maravillosa sorpresa del Día de San Valentín ¡100 globos! Verdaderamente eres mi único amor. Muchas gracias".

A post shared by Criss Angel (@crissangel) on Feb 15, 2017 at 1:57am PST

Romper con el patrón tradicional de pareja nos pone a pensar en una auténtica liberación, tanto para hombres como para mujeres: ni el hombre tiene que pagar siempre la cuenta ni la mujer tiene que esperar a que lleguen a la puerta con un ramo de rosas. Claro, son gestos tradicionales que todas agradecemos pero de vez en cuando también nos gusta ponernos en el papel de mujer independiente y cero vulnerable (porque ya sabemos que cuando nos gana el corazón, se nos apaga la cabeza). ¿Recuerdan la polémica que causó la actriz Ana Brenda Contreras cuando confesó que a veces pagaba la cuenta cuando iba a un restaurante con Iván Sánchez? La mexicana no se dejó amedrentar por la prensa y las redes sociales y siguió firme con esto como una forma de demostrar equidad de género.

Pero regresando a la cantante, podemos asegurar que no hay duda que está enamorada, ya que como dijo en Twitter hace unos meses: "de las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas".

Este lado sensible de Criss sin duda le ha dado pie a Belinda para mostrarse fuerte y decidida a conquistarlo cada día, independientemente de que él, en su papel de hombre le mande regalos bonitos. Como pareja, han compartido momentos con grandes celebridades, como Celine Dion, Steve Aoki y Kylie Jenner, han viajado juntos a lugares extremos, además de que Criss ya tiene el nombre de Belinda tatuado en el pecho y es su compañero fiel en las actividades musicales de la cantante.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Antes y después: Así ha evolucionado el estilo de Belinda

Y EN VIDEO

El huacal feminista con Karla Souza