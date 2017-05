La actriz se siente mejor que nunca y para muestra esta imagen

Por Viviana Ortiz

Redacción Publimetro

Gabourey Sidibe, reconocida por protagonizar la cinta "Precious" en 2009, se propuso bajar de peso y en los últimos meses hemos sido testigos de su cambio. La actriz llegó a pesar 170 kilos, sin embargo ahora luce más delgada, de hecho el cambio ha sido tan radical que se animó a posar en bikini.

DESCUBRE MÁS:

En su cuenta de Instagram, Gabourey compartió una imagen en la que la vemos con un traje de baño que deja al descubierto su abdomen. Cabe recordar que a Sidibe no le gustaba tomarse fotografías, pero con su pérdida de peso eso ha cambiado.

Dress by @eloquii , bathing suit by @gabifresh , wind and grace by GAWD!! 📸: @kperryjr Una publicación compartida de Gabby Sidibe 👸🏿 (@gabby3shabby) el 26 de May de 2017 a la(s) 1:13 PDT

"Solía odiar las selfies en el espejo. Ahora lo hago cada día", escribió Gabby en una de las instantáneas donde es claro que su silueta cambió por completo y ella parece otra mujer.

Sufrió por su peso

En el pasado, Gabourey Sidibe confesó que sufrió mucho por su sobrepeso durante la preparatoria. Fue a los 25 años cuando se sintió bien consigo misma. En una ocasión, en entrevista con Oprah Winfrey, declaró: "Mi primera dieta comenzó cuando tenía 6 años. Nunca he sido una niña delgada. Un día tuve que sentarme conmigo misma y decidir amarme, no importando cómo luciera mi cuerpo y lo que otras personas pensaran sobre él". Finalmente añadió: "Estoy cansada de sentirme mal todo el tiempo. Me cansé de odiarme".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Tess Holliday posó en lencería y luce ¡hermosa!

Y EN VIDEO:

Dile adiós al estrés con estas posiciones de yoga