Lo hizo en uno de sus conciertos

Por redacción Nueva Mujer

Hace algunas semanas cuando Adele se coronó como la reina de los Grammy dio un agradecimiento a su esposo, pero pasó sin pena ni gloria, la cantante británica es una de las más celosas de su vida personal, así que los medios de espectáculos no consideraron ese agradecimiento a Simon Konecki como una prueba de que habían contraído matrimonio.

DESCUBRE MÁS:

Todo parece indicar que la relación de la británica con Simon es más que formal. Mientras Adele ofrecía un concierto en Australia, reveló que está casada. Los hechos sucedieron mientras entonaba 'Some like you'. Así lo dijo: "Estaba tratando de recordar cómo me sentí al principio de la relación que inspiró ese disco. Porque tan malo, tan amargo y horrible como puede ser una ruptura. La sensación de enamorarse por primera vez, es la mejor sensación en la tierra, y soy adicta a esa sensación. Obviamente, no puedo seguir con esos sentimientos porque estoy casada ahora. He encontrado a mu persona".

La pareja ha estado junta desde 2011 y son padres de Angelo.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Así se ha transformado el estilo de Adele con el paso de los años

Y EN VIDEO

Libérate de un amor tóxico con ayuda de estos consejos