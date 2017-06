El incendio ocurrió en el el edificio en Kensington ya es considerado uno de los más terribles de los que se tenga registroa

Por redacción Nueva Mujer

Londres vivió uno de los sucesos más tristes de su historia. Las llamas terminaron con el edificio de 24 pisos en Kensington, al oeste de Londres, dejando 12 víctimas mortales. Este siniestro hizo que los ciudadanos se congregaran para hacer una vigilia alrededor de las ruinas, entre la personas que asistieron estuvo la cantante Adele quien no dudó en acudir para dar soporte a los que ahí se encontraban.

Según relatan medios locales, la cantante fue a mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas y a las víctimas que en el momento del incendio estaban trabajando y lo han perdido todo luego del siniestro.

Adele no publicó nada, no hizo ninguna mención en sus redes de que estaría ahí, fue la gente del lugar, con sus teléfonos inteligentes en mano la que se encargó de captar cómo la intérprete de 29 años abrazaba a las víctimas y trataba de darles un poco de esperanza.

Daily Mail publicó varias imágenes en las que se ve a la cantante desconcertada luego de ver las ruinas del edifico y de tener cercanía con las personas. A través de redes sociales gente reunida en el lugar resaltó la sencillez y respeto con el que la intérprete de 'Someone like you' y su esposo se comportaron.

Hay que recordar que en el atentado a Manchester, Adele se encontraba dando un concierto en Auckland, ahí se lamentó por no poder estar en casa y se dijo deseosa de estar cerca de sus familiares y amigos en ese momento tan doloroso.

