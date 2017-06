La boricua demostró seguridad ante todo.

Luego de haberse convertido en blanco de críticas tras subir una foto en traje de baño, la presentadora de televisión Adamari López Torres reaccionó.

En una entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa, la también actriz dijo que la ola de comentarios en las redes sociales "a mí no me molesta nada, yo estoy tranquila". Asimismo afirmó que "no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo soy feliz conmigo misma".

"¿Que si quiero rebajar? Sí, me gustaría estar más delgada, por supuesto. Pero no es algo ni que me acompleje ni que me saque de mis casillas. Yo sigo viviendo feliz y muy contenta", añadió la autora de los libros Viviendo y Amando.

López Torres destacó, además, que "nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Yo creo que valgo mucho como mujer y sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan".

El primero en reaccionar a las críticas fue la pareja de la boricua, Toni Costa, quien envió un mensaje conduntende a través de sus redes sociales. "El que critica para destruir, demuestra su inconformidad consigo mismo", escribió el coreógrafo.

