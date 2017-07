Sophie Turner habló en entrevista para The Times sobre la exitosa serie y cómo ha influido en ella

Por redacción Nueva Mujer

El alto contenido sexual es algo que siempre ha sido criticado y ha llamado la atención de Game of Thrones. A unas semanas del estreno de la séptima temporada de la exitosa serie de HBO, una de sus protagonistas ha hecho una declaración sorprendente referente a sus conocimientos sobre sexualidad.

Sophie Turner, quien da vida a Sansa Stark, y quien tenía sólo 12 años cuando audicionó para Game of Thrones ha revelado que descubrió el sexo oral en esta serie. Así lo dijo a The Times: "La primera vez que me enteré del sexo oral estaba leyendo el guión de 'Game of Thrones', Yo tenía 13 y pensé: ¡Wow! ¿La gente hace eso?"

La actriz también reveló que ser el centro de atención la ha llevado a ser menos extrovertida, pues debido a la popularidad, prefiere estar en su casa y tener menos amigos. Además, dijo que se sentía estresada pues por contrato debía tener cuentas de redes sociales y su equipo le pedía estar muy activa para aumentar su comunidad, cosa que le causó cierto malestar.

