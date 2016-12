El guapo personaje de Game of Thrones nos ha conquistado con su sonrisa y abdomen perfecto.

Por Andrea Sánchez

Cierto, algo tienen los personajes de Game of Thrones que nos conquistan y Jon Snow no es la excepción pues tiene ese algo que nos encanta. No sabemos si su actitud de chico bueno y su rostro angelical o ese abdomen y mirada de impacto, pero sin duda es un tipo sexy.

Kit Harington, quien da vida al personaje, es un tipo interesante y quizá no sabías que sus ancestros forman parte de la realeza. Los Barones de Harington son parte de su árbol genealógico. Aquí algunas de las razones por las que creemos es el chico perfecto.

DESCUBRE MÁS:

Además de que la edad le ayudó mucho, ha logrado cambiar su estilo y verse espectacular. Comenzaremos a ver al chico nerd de la clase.

The evolution 🙈 #kitharington #jonsnow #drfaustus #gameofthrones #evolution Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 15 de Jul de 2016 a la(s) 4:28 PDT

El vestuario de Game of Thrones parece ser su mejor outfit. De verdad, véanlo, es guapísimo.

Milo 💪💪 . #kitharington #jonsnow #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 31 de Jul de 2016 a la(s) 4:13 PDT

Su abdomen en en verdad perfecto. Nadie podría resistirse a un abrazo. Nadie.

#kitharington #jonsnow #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 12 de Nov de 2016 a la(s) 4:22 PST

Ama a los animales, ¿qué más quieren? En verdad, ama a los perros.

#kitharington #jonsnow #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 7:40 PST

Ya hablé de su abdomen, ¿verdad?

💪💪 . #kitharington #jonsnow #gameofthrones #gym #training Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 4:32 PST

Su sonrisa es cautivadora, tiene ese tipo de sonrisas que enamoran.

#kitharington #jonsnow #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 5:01 PST

Tiene una mirada que hipnotiza, es perfecto, sólo podemos decir eso.

#kitharington #jonsnow #drfaustus #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 10 de Jul de 2016 a la(s) 10:33 PDT

Le mete muchas horas al gimnasio, si no me creen, vean esos brazos, perfectos para un abrazo apretado.

#kitharington #jonsnow #drfaustus #gameofthrones Una foto publicada por Kit Harington (@kitharingtonn) el 5 de Jul de 2016 a la(s) 2:02 PDT

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

La barba de estos famosos los hace verse simplemente ¡irresistibles!

Y EN VIDEO:

Controla el chacra de la energía creativa sexual con este ejercicio