Su carrera incluye más de 70 películas, todas ellas muestras de su gran talento.

Por redacción Nueva Mujer

Un día como hoy, pero de hace 66 años veía la luz por primera vez uno de los actores que marcaría para siempre la historia de la comedia cinematográfica: Robin Williams. Durante más de 39 años, el también productor, hizo reír y llorar a los espectadores con sus memorables interpretaciones. ¿Quién no recuerda a la Sra. Doubtfire?

Seguramente has visto más de una de las películas de Robin Williams, pero dado que su filmografía supera las 70 cintas, a continuación te presentamos algunas de las que definitivamente no puedes perderte –porque son simplemente entrañables–.

Good Morning, Vietnam

En esta película Robin interpreta a un locutor de radio hilarante, cálido y querido, que viaja a Saigon para entretener a las tropas americanas. Gran parte de su actuación fue improvisada, algo que le suma puntos a la cinta.

MÁS: 15 películas para enamorarse

Dead Poets' Society

En esta cinta el profesor de inglés, John Keating (interpretado por Robin), inspira a sus estudiantes a mirar la poesía con una perspectiva diferente de conocimientos y sentimientos auténticos. Te sentirás conmovida.

Insomnia

Robin también hizo cintas de suspenso y esta es una. La trama es sobre dos detectives de homicidios que investigan el crimen metódico de un adolescente local. En esta película Williams interpretó a un acosador con una obsesión (es su papel más malvado).

MÁS: 'Heidi', una de las películas más conmovedoras de 2017

Good Will Hunting

El actor estadounidense ganó un Oscar por su actuación como el terapeuta Sean Maguire, que pacientemente se convirtió en la figura paterna de varios huérfanos. La bondad y sabiduría de este personaje es reconfortante.

Awakenings

La trama trata sobre el uso experimental de un nuevo medicamento para "despertar" a las víctimas de una epidemia de encefalitis, quienes se encuentran en estado catatónico en un hospital de Nueva York. La interpretación de Williams como Malcolm Sayer demostró que podía jugar cualquier papel.

MÁS: Estas son 5 películas de Gal Gadot que demuestran por qué es la Mujer Maravilla

Mrs. Doubtfire

Una de las películas más conmovedoras y entrañables de Williams. Su interpretación como la Sra. Doubtfire hizo que millones de personas se dieran cuenta de lo grande que es el amor paterno y lo mucho que puede influenciar en la vida de los niños.

What Dreams May Come

Williams interpreta a Chris Nielson, un doctor que pierde a sus hijos y muere en un accidente de coche. Al llegar al cielo conoce a Albert, quien le muestra lo maravillosa que es la vida en el "más allá". Pero no todo es color de rosa y tienes que descubrir la lección.

Estas son sólo algunas de las películas entrañables de Robin, pero si tienes la oportunidad (y tiempo) de ver todas sus cintas ¡no dudes en hacerlo!

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Hazte flexible y fortalece tus músculos con la ayuda de una banda elástica