Hollywood es famoso por sus excesos. En más de una ocasión hemos visto cómo el abuso en el consumo de alcohol y drogas ha terminado con la fama, la carrera y, en casos muy extremos, con la vida de los actores. Hoy te presentamos a algunos famosos que le han dicho no al alcohol y se han mantenido alejados de él. Bien por ellos.

Blake Lively

Aunque su personaje en 'Gossip Girl' tiene un claro problema con el alcohol, la actriz declaró a Allure que no bebé. "Yo no bebo. Nunca he probado una droga. Es algo que realmente no deseo".

Bradley Cooper

El guapo actor de 'Hangover' tuvo severos problemas con el alcohol. Lleva más de diez años sobrio y ha dicho en diferentes entrevistas que "si no hubiera logrado la sobriedad, no habría podido tener las relaciones que ahora tiene, no ser capaz de cuidar de su padre cuando éste enfermó".

Kim Kardashian

Aunque parezca que todas en la familia llevan una vida en la que el alcohol es una constante, Kim ha dicho que detesta las bebidas alcohólicas y las evita. "Yo no bebo alcohol en absoluto, mis hermanas beben, así que cuando se ponen un poco locas, estoy ahí para derribarlas", dijo en algún capítulo del reality show que protagoniza.

Eva Mendes

La guapa actriz y pareja de Ryan Gosling tuvo algún problema con el alcohol cuando era joven. La muerte de uno de sus amigos a causa del alcohol la llevó a sacarlo por completo de su vida. En 2008 dijo al Huffington Post: "estoy orgullosa de la gente que tiene la determinación y la valentía de enfrentarse a sus demonios y mejorar".

Robert Downey Jr.

Tuvo una vida de excesos al comienzo de su carrera, eso no llevó a decidir alejarse por completo del alcohol. "Pienso en mí como alguien que no tiene deseo, uso o memoria consciente de esa vida, y sin embargo no cierro la puerta y no finjo que no sucedió", así se refiere a sus problemas con el alcohol.

Natalie Portman

La actriz ganadora del Oscar además de ser vegana, es una de las famosas que no consume ni gota de alcohol. Como muchos jóvenes, al inicio de su carrera bebió demás, pero, según dijo a Vanity Fair, tenía ciertas ventajas. "Yo estaba en esa ventana de suerte: no había Twitter, Facebook o Instagram. Salí y emborraché con mis amigos y nadie lo supo".

James Franco

El guapo actor lleva sobrio varios años. En su pasado hay un historial de alcoholismo. Declaró para Rolling Stone que a los 17 ya había sido arrestado por conducir en estado inconveniente, por hacer graffiti en las calles. Desde entonces el alcohol y él dejaron de ser amigos.

